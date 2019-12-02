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Sem abastecimento

Moradores reclamam de falta de água em bairros da Grande Vitória

Moradores de bairros de Vitória, Vila Velha e Viana afirmam que estão sem água desde sábado (30), para quando estava prevista manutenção da Cesan com promessa de retorno do abastecimento em até 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 14:09

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 14:09

Bairros da Grande Vitória estão sem água neste sábado (3) Crédito: Pixabay
Moradores de bairros da Grande Vitória afirmam que estão enfrentando problema de falta de água desde sábado (30),  quando havia uma manutenção programada de abastecimento de água da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). Segundo testemunhas, o abastecimento foi interrompido em diversos bairros da Grande Vitória, entre eles, bairros de Cariacica, da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha; Areinha,  em Viana; e Ilha de Monte Belo e Ilha de Santa Maria, em Vitória.
Danylo Fernandes dos Santos, de 25 aos, disse que desde sábado enfrenta falta de água no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. Ele contou para a reportagem de A Gazeta que a informação da Cesan é de que o abastecimento seria normalizado até domingo (1º). No prédio dele, o abastecimento continua interrompido para todos os moradores.
Os moradores de Areinha, em Viana, enfrentam o mesmo problema de falta de água. No entanto, por lá o problema acontece desde quarta-feira (27) devido a outra manutenção anunciada pela Cesan, segundo relato da técnica de enfermagem Silvana Rodrigues de Oliveira, de 34 anos. "Todos os moradores que residem na Avenida Rio de Janeiro, em Areinha, estão passando sufoco sem água. É um absurdo prometer a normalização de um serviço e não cumprir nem dar satisfação", desabafou.

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Ainda de acordo com a técnica de enfermagem, mesmo após várias vezes para a Cesan, nada foi resolvido. Eles me falaram que não poderiam fazer nada. Estou pegando água da chuva para conseguir fazer as coisas de casa, completou.
Em bairros de Cariacica e de Vila Velha também houve queixas de falta de abastecimento de água desde sábado, devido a manutenções da Cesan.

O OUTRO LADO

Por nota, a Cesan informou que no último sábado (30) "realizou manutenção programada no sistema de abastecimento de água de alguns bairros da Grande Vitória, conforme comunicado com antecedência à população. Os serviços foram concluídos dentro do prazo programado e o abastecimento está sendo realizado dentro da normalidade. Porém, casos pontuais podem ocorrer e o morador deve informar à Cesan pelo telefone 115 para que os técnicos possam verificar. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas".

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