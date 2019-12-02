Moradores reclamam de falta de água em bairros da Grande Vitória

Bairros da Grande Vitória estão sem água neste sábado (3) Crédito: Pixabay

Danylo Fernandes dos Santos, de 25 aos, disse que desde sábado enfrenta falta de água no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. Ele contou para a reportagem de A Gazeta que a informação da Cesan é de que o abastecimento seria normalizado até domingo (1º). No prédio dele, o abastecimento continua interrompido para todos os moradores.

Os moradores de Areinha, em Viana , enfrentam o mesmo problema de falta de água. No entanto, por lá o problema acontece desde quarta-feira (27) devido a outra manutenção anunciada pela Cesan, segundo relato da técnica de enfermagem Silvana Rodrigues de Oliveira, de 34 anos. "Todos os moradores que residem na Avenida Rio de Janeiro, em Areinha, estão passando sufoco sem água. É um absurdo prometer a normalização de um serviço e não cumprir nem dar satisfação", desabafou.

Ainda de acordo com a técnica de enfermagem, mesmo após várias vezes para a Cesan, nada foi resolvido. Eles me falaram que não poderiam fazer nada. Estou pegando água da chuva para conseguir fazer as coisas de casa, completou.

Em bairros de Cariacica e de Vila Velha também houve queixas de falta de abastecimento de água desde sábado, devido a manutenções da Cesan.

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