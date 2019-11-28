Bairros da Grande Vitória podem ficar sem água neste sábado (30)

O abastecimento voltará aos poucos e o restabelecimento completo está previsto até 24 horas após a conclusão dos serviços.

Uma novidade para a população é a informação antecipada de serviços periódicos da Cesan. De acordo com companhia, os clientes quem tem o cadastro atualizado receberão um SMS informando dias antes, quando os serviços ocorrerão, para que assim as pessoas possam estar preparadas.