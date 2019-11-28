Bairros da Grande Vitória podem ficar sem água neste sábado (30) por conta de uma manutenção periódica que será feita pela Companhia Espírito Santense de Saneamento(Cesan). O serviço acontecerá das 5h30 às 19 horas com o intuito de melhorar o abastecimento em bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.
O abastecimento voltará aos poucos e o restabelecimento completo está previsto até 24 horas após a conclusão dos serviços.
A Cesan pede para que a população economize água durante o processo.
NOVIDADE
Uma novidade para a população é a informação antecipada de serviços periódicos da Cesan. De acordo com companhia, os clientes quem tem o cadastro atualizado receberão um SMS informando dias antes, quando os serviços ocorrerão, para que assim as pessoas possam estar preparadas.
As pessoas que não receberem o SMS e queiram, podem fazer o cadastro diretamente na Cesan.
CONFIRA OS BAIRROS:
CARIACICA
- Alto da Boa Vista
- Alto Lage
- Alzira Ramos
- Aparecida
- Bandeirantes
- Bela Aurora
- Bela Vista
- Boa Sorte
- Campina Grande
- Campo Belo
- Campo Grande
- Castelo Branco
- Cruzeiro Do Sul
- Dom Bosco
- Expedito
- Flexal I
- Flexal II
- Graúna
- Itacibá
- Itanguá
- Itapemirim
- Itaquari
- Jardim América
- Jardim Campo Grande
- Jardim De Alah
- Maracanã
- Morada De Santa Fe
- Mucuri
- Nova Brasília
- Nova Campo Grande
- Nova Canaã
- Nova Valverde
- Novo Brasil
- Novo Horizonte
- Operário
- Oriente
- Padre Gabriel
- Parque Gramado
- Piranema
- Planeta
- Porto De Santana
- Porto Novo
- Presidente Médici
- Retiro Saudoso
- Rio Branco
- Rio Marinho
- Rosa Da Penha
- Santa Bárbara
- Santa Cecília
- Santa Paula
- Santana
- Santo André
- São Benedito
- São Conrado
- São Francisco
- São Geraldo
- São Geraldo II
- São Gonçalo
- Serra do Anil
- Sotelândia
- Sotema
- Tabajara
- Tiradentes
- Tucum
- Vale dos Reis
- Vale Esperança
- Vasco Da Gama
- Vera Cruz
- Vila Capixaba
- Vila Independência
- Vila Isabel
- Vila Palestina
- Vila Prudêncio
- Vista Dourada
- Vista Mar
- Alzira Ramos
- Caçaroca
- Chácaras União
- Jardim Botânico
- Jardim De Alah
- Rio Marinho
- Vista Linda
VIANA
- Areinha
- Arlindo Villaschi
- Campo Verde
- Canaã
- Caxias Do Sul
- Marcílio De Noronha
- Morada Bethânia
- Nova Bethânia
- Parque Industrial
- Primavera
- Universal
- Vila Bethânia
VILA VELHA
- 23 de Maio
- Alecrim
- Alvorada
- Araçás
- Argolas
- Aribiri
- Ataíde
- Balneário Ponta da Fruta
- Barra do Jucu
- Barramares
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Brisamar
- Cavaliere
- Centro
- Chácara do Conde
- Cidade da Barra
- Cobi de Baixo
- Cobi de Cima
- Cobilândia
- Cocal
- Coqueiral Itaparica
- Cristóvão Colombo
- Darly Santos
- Divino Espírito Santo
- Dom João Batista
- Garoto
- Glória
- Guaranhuns
- Ibes
- Ilha da Conceição
- Ilha das Flores
- Ilha dos Ayres
- Ilha dos Bentos
- Industrial
- Interlagos
- Itapuã
- Itapuera da Barra
- Jabaeté
- Jaburuna
- Jardim Asteca
- Jardim Colorado
- Jardim do Vale
- Jardim Guadalajara
- Jardim Guaranhuns
- Jardim Marilândia
- Joao Goulart
- Jockey de Itaparica
- Morada da Barra
- Morada do Sol
- Morro da Lagoa
- Normília da Cunha
- Nossa Senhora da Penha
- Nova América
- Nova Itaparica
- Nova Ponta da Fruta
- Novo México
- Olaria
- Paul
- Pedra dos Búzios
- Planalto
- Ponta da Fruta
- Pontal das Garças
- Praia da Costa
- Praia das Gaivotas
- Praia de Itaparica
- Praia do Sol
- Praia dos Recifes
- Primeiro de Maio
- Recanto da Sereia
- Residencial Coqueiral
- Retiro do Congo
- Rio Marinho
- Riviera da Barra
- Sagrada Família
- Santa Clara
- Santa Inês
- Santa Mônica
- Santa Mônica Popular
- Santa Paula I
- Santa Paula II
- Santa Rita
- Santos Dumont
- São Conrado
- São Torquato
- Soteco
- Terra Vermelha
- Ulisses Guimarães
- Vale Encantado
- Vila Batista
- Vila Garrido
- Vila Guaranhuns
- Vila Nova
- Vista da Penha
- Zumbi dos Palmares
VITÓRIA
- Andorinhas
- Ariovaldo Favalessa
- Barro Vermelho
- Bela Vista
- Bento Ferreira
- Bonfim
- CaratoÍra
- Centro Vitoria
- Comdusa
- Conquista
- Consolação
- Da Penha
- Da Piedade
- De Lourdes
- Do Cabral
- Do Cruzamento
- Do Moscoso
- Do Quadro
- Enseada do Suá
- Estrelinha
- Fonte Grande
- Forte São João
- Fradinhos
- Grande Vitória
- Gurigica
- Horto
- Ilha das Caieiras
- Ilha de Santa Maria
- Ilha do Boi
- Ilha do Frade
- Ilha do Príncipe
- Inhanguetá
- Itararé
- Jesus de Nazareth
- Joana D´arc
- Jucutuquara
- Mario Cypreste
- Maruípe
- Monte Belo
- Nazareth
- Nova Palestina
- Parque Moscoso
- Praia do Canto
- Praia do Sua
- Redenção
- Resistência
- Romão
- Santa Cecília
- Santa Clara
- Santa Helena
- Santa Lúcia
- Santa Luiza
- Santa Martha
- Santa Tereza
- Santo André
- Santo Antônio
- Santos Dumont
- Santos Reis
- São Benedito
- São Cristóvão
- São José
- São Pedro
- Tabuazeiro
- Universitário
- Vila Rubim