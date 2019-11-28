Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Bairros da Grande Vitória podem ficar sem água neste sábado (30)
Cesan

Bairros da Grande Vitória podem ficar sem água neste sábado (30)

O serviço de manutenção da Cesan acontecerá nos municípios de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória de 5h30 às 19 horas. Veja a lista de bairros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 20:09

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 20:09

Bairros da Grande Vitória poderão ficar sem água neste sábado (3) Crédito: Pixabay
Bairros da Grande Vitória podem ficar sem água neste sábado (30) por conta de uma manutenção periódica que será feita pela Companhia Espírito Santense de Saneamento(Cesan). O serviço acontecerá das 5h30 às 19 horas com o intuito de melhorar o abastecimento em bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.
O abastecimento voltará aos poucos e o restabelecimento completo está previsto até 24 horas após a conclusão dos serviços.
Cesan pede para que a população economize água durante o processo.

NOVIDADE

Uma novidade para a população é a informação antecipada de serviços periódicos da Cesan. De acordo com companhia, os clientes quem tem o cadastro atualizado receberão um SMS informando dias antes, quando os serviços ocorrerão, para que assim as pessoas possam estar preparadas.
As pessoas que não receberem o SMS e queiram, podem fazer o cadastro diretamente na Cesan.

CONFIRA OS BAIRROS:

CARIACICA

  • Alto da Boa Vista
  • Alto Lage
  • Alzira Ramos
  • Aparecida
  • Bandeirantes
  • Bela Aurora
  • Bela Vista
  • Boa Sorte
  • Campina Grande
  • Campo Belo
  • Campo Grande
  • Castelo Branco
  • Cruzeiro Do Sul
  • Dom Bosco
  • Expedito
  • Flexal I
  • Flexal II
  • Graúna
  • Itacibá
  • Itanguá
  • Itapemirim
  • Itaquari
  • Jardim América
  • Jardim Campo Grande
  • Jardim De Alah
  • Maracanã
  • Morada De Santa Fe
  • Mucuri
  • Nova Brasília
  • Nova Campo Grande
  • Nova Canaã
  • Nova Valverde
  • Novo Brasil
  • Novo Horizonte
  • Operário
  • Oriente
  • Padre Gabriel
  • Parque Gramado
  • Piranema
  • Planeta
  • Porto De Santana
  • Porto Novo
  • Presidente Médici
  • Retiro Saudoso
  • Rio Branco
  • Rio Marinho
  • Rosa Da Penha
  • Santa Bárbara
  • Santa Cecília
  • Santa Paula
  • Santana
  • Santo André
  • São Benedito
  • São Conrado
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São Geraldo II
  • São Gonçalo
  • Serra do Anil
  • Sotelândia
  • Sotema
  • Tabajara
  • Tiradentes
  • Tucum
  • Vale dos Reis
  • Vale Esperança
  • Vasco Da Gama
  • Vera Cruz
  • Vila Capixaba
  • Vila Independência
  • Vila Isabel
  • Vila Palestina
  • Vila Prudêncio
  • Vista Dourada
  • Vista Mar
  • Alzira Ramos
  • Caçaroca
  • Chácaras União
  • Jardim Botânico
  • Jardim De Alah
  • Rio Marinho
  • Vista Linda

VIANA

  • Areinha
  • Arlindo Villaschi
  • Campo Verde
  • Canaã
  • Caxias Do Sul
  • Marcílio De Noronha
  • Morada Bethânia
  • Nova Bethânia
  • Parque Industrial
  • Primavera
  • Universal
  • Vila Bethânia

VILA VELHA

  • 23 de Maio
  • Alecrim
  • Alvorada
  • Araçás
  • Argolas
  • Aribiri
  • Ataíde
  • Balneário Ponta da Fruta
  • Barra do Jucu
  • Barramares
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Brisamar
  • Cavaliere
  • Centro
  • Chácara do Conde
  • Cidade da Barra
  • Cobi de Baixo
  • Cobi de Cima
  • Cobilândia
  • Cocal
  • Coqueiral Itaparica
  • Cristóvão Colombo
  • Darly Santos
  • Divino Espírito Santo
  • Dom João Batista
  • Garoto
  • Glória
  • Guaranhuns
  • Ibes
  • Ilha da Conceição
  • Ilha das Flores
  • Ilha dos Ayres
  • Ilha dos Bentos
  • Industrial
  • Interlagos
  • Itapuã
  • Itapuera da Barra
  • Jabaeté
  • Jaburuna
  • Jardim Asteca
  • Jardim Colorado
  • Jardim do Vale
  • Jardim Guadalajara
  • Jardim Guaranhuns
  • Jardim Marilândia
  • Joao Goulart
  • Jockey de Itaparica
  • Morada da Barra
  • Morada do Sol
  • Morro da Lagoa
  • Normília da Cunha
  • Nossa Senhora da Penha
  • Nova América
  • Nova Itaparica
  • Nova Ponta da Fruta
  • Novo México
  • Olaria
  • Paul
  • Pedra dos Búzios
  • Planalto
  • Ponta da Fruta
  • Pontal das Garças
  • Praia da Costa
  • Praia das Gaivotas
  • Praia de Itaparica
  • Praia do Sol
  • Praia dos Recifes
  • Primeiro de Maio
  • Recanto da Sereia
  • Residencial Coqueiral
  • Retiro do Congo
  • Rio Marinho
  • Riviera da Barra
  • Sagrada Família
  • Santa Clara
  • Santa Inês
  • Santa Mônica
  • Santa Mônica Popular
  • Santa Paula I
  • Santa Paula II
  • Santa Rita
  • Santos Dumont
  • São Conrado
  • São Torquato
  • Soteco
  • Terra Vermelha
  • Ulisses Guimarães
  • Vale Encantado
  • Vila Batista
  • Vila Garrido
  • Vila Guaranhuns
  • Vila Nova
  • Vista da Penha
  • Zumbi dos Palmares

VITÓRIA

  • Andorinhas
  • Ariovaldo Favalessa
  • Barro Vermelho
  • Bela Vista
  • Bento Ferreira
  • Bonfim
  • CaratoÍra
  • Centro Vitoria
  • Comdusa
  • Conquista
  • Consolação
  • Da Penha
  • Da Piedade
  • De Lourdes
  • Do Cabral
  • Do Cruzamento
  • Do Moscoso
  • Do Quadro
  • Enseada do Suá
  • Estrelinha
  • Fonte Grande
  • Forte São João
  • Fradinhos
  • Grande Vitória
  • Gurigica
  • Horto
  • Ilha das Caieiras
  • Ilha de Santa Maria
  • Ilha do Boi
  • Ilha do Frade
  • Ilha do Príncipe
  • Inhanguetá
  • Itararé
  • Jesus de Nazareth
  • Joana D´arc
  • Jucutuquara
  • Mario Cypreste
  • Maruípe
  • Monte Belo
  • Nazareth
  • Nova Palestina
  • Parque Moscoso
  • Praia do Canto
  • Praia do Sua
  • Redenção
  • Resistência
  • Romão
  • Santa Cecília
  • Santa Clara
  • Santa Helena
  • Santa Lúcia
  • Santa Luiza
  • Santa Martha
  • Santa Tereza
  • Santo André
  • Santo Antônio
  • Santos Dumont
  • Santos Reis
  • São Benedito
  • São Cristóvão
  • São José
  • São Pedro
  • Tabuazeiro
  • Universitário
  • Vila Rubim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados