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Muita água

Cano rompe e atrapalha comércio na Expedito Garcia em Campo Grande

Rompimento ocorreu nas primeiras horas deste domingo (01). Volume de água impressionou quem passava pela avenida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 11:59

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 11:59

Vazamento de cano em Campo Grande atrapalha pedestres e comércio na avenida Expedito Garcia Crédito: Reprodução
Um cano rompeu em um trecho em obras na avenida Expedito Garcia, Campo Grande, em Cariacica, na manhã deste domingo (01). O vazamento dificultou a passagem dos pedestres e comerciantes reclamaram por atrapalhar suas atividades.
A avenida, que é um dos principais pontos comerciais da Grande Vitória, vem passando por obras de drenagem desde meados de novembro com a promessa de acabar com o alagamento da via.
De acordo com Priscila Gonçalves Santana, funcionária de uma farmácia na região, os pedestres não conseguiam cruzar de uma calçada para outra e isso prejudicou o acesso de seus clientes ao seu comércio. Ela contou que a água inicialmente era suja, com aparência de esgoto, mas depois ela foi clareando e diminuindo a intensidade.
A Cesan informou que o vazamento ocorreu de uma interligação de redes e que os técnicos da empresa rapidamente resolveram a situação.

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