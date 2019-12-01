Cano rompe e atrapalha comércio na Expedito Garcia em Campo Grande

Um cano rompeu em um trecho em obras na avenida Expedito Garcia, Campo Grande, em Cariacica, na manhã deste domingo (01). O vazamento dificultou a passagem dos pedestres e comerciantes reclamaram por atrapalhar suas atividades.
A avenida, que é um dos principais pontos comerciais da Grande Vitória, vem passando por obras de drenagem desde meados de novembro com a promessa de acabar com o alagamento da via.
De acordo com Priscila Gonçalves Santana, funcionária de uma farmácia na região, os pedestres não conseguiam cruzar de uma calçada para outra e isso prejudicou o acesso de seus clientes ao seu comércio. Ela contou que a água inicialmente era suja, com aparência de esgoto, mas depois ela foi clareando e diminuindo a intensidade.
A Cesan informou que o vazamento ocorreu de uma interligação de redes e que os técnicos da empresa rapidamente resolveram a situação.