Cano rompe e atrapalha comércio na Expedito Garcia em Campo Grande

Um cano rompeu em um trecho em obras na avenida Expedito Garcia, Campo Grande, em Cariacica, na manhã deste domingo (01). O vazamento dificultou a passagem dos pedestres e comerciantes reclamaram por atrapalhar suas atividades.

De acordo com Priscila Gonçalves Santana, funcionária de uma farmácia na região, os pedestres não conseguiam cruzar de uma calçada para outra e isso prejudicou o acesso de seus clientes ao seu comércio. Ela contou que a água inicialmente era suja, com aparência de esgoto, mas depois ela foi clareando e diminuindo a intensidade.