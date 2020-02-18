Mora em Vitória e estranhou o valor do IPTU? Veja o que fazer

Ponte da Passagem - Imóveis perto de faculdades para investir Crédito: Fernando Madeira

Alguns moradores de Vitória já notaram uma alteração significativa no valor final do IPTU neste ano. De acordo com o advogado tributarista Carlos Zaganelli, muitas pessoas estão chegando em seu escritório com dúvidas sobre o valor do imposto a ser pago. Entre casos que acompanha, está do dono de um imóvel comercial na Enseada do Suá.

"Em 2012, meu cliente comprou o local por R$ 200 mil. Neste ano o imóvel foi avaliado em R$ 3,5 milhões pela prefeitura. Procuramos especialistas para reavaliar corretamente o valor e constatamos que o preço real seria entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão. Entrei com um recurso na própria prefeitura para contestar o valor do imóvel e ele foi concedido", explica.

O advogado aponta que constatou que, dentro da matriz tributária do IPTU - que é basicamente composta pelo valor venal do imóvel, tipo de construção, alíquota variável e tempo entre as cobranças-, percebeu que o valor venal do imóvel estava destoando do ano anterior.

3,91% ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS DO MUNICÍPIO EM 2020

O secretário da Fazenda de Vitória, Henrique Valentim, esclarece que não houve aumento na valor do venal do imóvel. Sob o valor do IPTU deste ano incidiu apenas o correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) do IBGE , que é o índice oficial de atualização monetária dos créditos do município. Dessa forma o metro quadrado usado para o cálculo do imposto aumentou e está em 3,91%. O valor da metragem varia de rua para rua dentro da capital.

"O que pode acontecer, caso a caso, é alguma mudança na condição do imóvel em relação cadastro que estava na prefeitura. Além disso, pode ser que o proprietário recebia desconto devido a algum benefício e não renovou o cadastro no prazo ou não se enquadre mais nas regras e perca o direito. Com a correção da inflação, o valor do imóvel pode ter mudado de faixa" Henrique Valentim - secretário da Fazenda de Vitória

Atualmente, moradores de Vitória que pagarem o IPTU em cota única, ou seja, em apenas uma parcela, até o dia 16 de março terão direito a um desconto de 8%. Já o parcelamento pode ser feito em 5 ou 10 vezes, a depender do imóvel.

E se você recebeu o IPTU 2020 e achou o valor absurdo, é possível recorrer. Ainda assim, é importante lembrar que, mesmo acreditando que o valor não está correto, é necessário pagar o imposto até a data limite para o vencimento. Se for constatado que a cobrança foi além da devida você receberá o dinheiro de volta.

VEJA COMO RECORRER DO VALOR DO IPTU EM VITÓRIA