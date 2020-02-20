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A verba da folia

Melhor do Carnaval de Vitória ganha R$ 40 mil de prêmio pelo título

Neste ano, a Boa Vista foi a campeã e gastou mais de 20 vezes o valor da premiação para levar o desfile ao Sambão

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 16:42
Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Boa Vista obteve nota máxima dos jurados no desfile deste ano Crédito: Rodrigo Gavini
Toda escola ao se preparar para os desfiles no Sambão só tem algo em mente: fazer a melhor apresentação para ser a campeã do Carnaval de Vitória. O título, que enaltece o trabalho de uma comunidade inteira, vem acompanhado de um troféu e um cheque que, em 2020, foi no valor de R$ 40 mil. 
Neste ano, a Independente de Boa Vista levou o prêmio, mas o investimento do dinheiro não será para futuros projetos, e sim para custear uma parte do que a escola já gastou no desfile deste ano - estimado em R$ 850 mil, ou seja, valor mais de 20 vezes superior à premiação.  Mesmo com apoios diversos, inclusive R$ 300 mil da Prefeitura de Cariacica, na balança de receitas e despesas, a agremiação ainda tem R$ 180 mil para pagar. 

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Nos nove quesitos avaliados, a Boa Vista teve nota máxima em quatro: mestre-sala e porta bandeira, harmonia, enredo e comissão de frente. Além disso, saiu do desfile sem cometer nenhuma irregularidade, na análise das comissões de pista e julgadores. 
Mocidade Unida da Glória (MUG) recebeu R$ 20 mil pelo vice-campeonato, e também vai colocar o dinheiro para cobrir despesas já realizadas. Na agremiação de Vila Velha, a estimativa chega a R$ 1,5 milhão. A escola teve cinco notas máximas, porém acabou perdendo meio ponto em razão de penalidades aplicadas.

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O presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira da Silva, disse que os cheques já foram entregues pela entidade, mas os recursos são provenientes da prefeitura. E ratificou: as agremiações sempre usam para pagar as contas. 

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