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Drama

Mãe de bebê que nasceu em Uber briga por vaga de UTI na Grande Vitória

Maria Elloá nasceu prematura e com dificuldade de respirar. Por causa disso, ela precisa ser transferida para uma Utin, mas só há vagas em Cachoeiro do Itapemirim, a 130 km de distância de Cariacica, onde mora

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 20:12
Fernanda deu à luz Maria Elloá dentro de um Uber, quando seguia para o hospital Crédito: Juliana Schwanz
A pequena Maria Elloá surpreendeu a todos ao nascer dentro de um Uber em Cariacica, na última quarta-feira (30). Mas após a surpresa do nascimento, a família dela vive agora um drama. A bebê, que é prematura, está com dificuldade de respirar e vai precisar ser transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin). O problema é que só há vagas em Cachoeiro de Itapemirim, que fica cerca de 130 km de Cariacica, onde mãe da criança mora. 
"Ela precisa ficar internada porque é prematura e não está conseguindo respirar direito. Mas o hospital disse que só tem vaga na Utin de Cachoeiro. Não dá para ficar indo e vindo de Cachoeiro todos os dias e não vou deixar minha filha lá sozinha"
Fernanda Marciano - Mãe da criança
Fernanda contou que se negou a assinar os papéis da transferência da recém-nascida. De acordo com ela, a família não tem condições de arcar com os custos de transporte diário até Cachoeiro para visitar Elloá. Agora, eles brigam por uma vaga na Grande Vitória.
"Não posso ficar longe da minha filha. Já está difícil ficar internada no hospital sem poder vê-la. Meu pai e minha amiga foram até a Defensoria pedir ajuda e tentar uma vaga por perto. Se liberar uma vaga em Guarapari, eu consigo ir", declarou.

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O QUE DIZ O HOSPITAL

A Maternidade Municipal de Cariacica disse que solicitou a transferência da recém-nascida para uma Utin na última quarta-feira (29). De acordo com a maternidade, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) informou a existência de vaga em Cachoeiro de Itapemirim, mas a família da paciente recusou a transferência para aquela cidade.
Já a Sesa informou que não disponibilizou vaga em Cachoeiro de Itapemirim. Ainda afirmou que a paciente foi inserida no sistema para solicitação de transferência às 10h32 e a vaga está sendo localizada de acordo com o perfil do quadro clínico da criança. De acordo com a descrição da maternidade, a recém-nascida está estável. 
Mãe de bebê que nasceu em Uber briga por vaga de UTI na Grande Vitória

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