Estudante dá à luz bebê dentro de Uber em Cariacica; veja vídeo

Fernanda com a filha Maria Elloá minutos depois da bebê nascer dentro de um Uber Crédito: Juliana Schwanz

Um mês antes do previsto e de uma maneira totalmente inesperada, a pequena Maria Elloá veio ao mundo na madrugada desta quarta-feira (29), em Cariacica. A bebê nasceu dentro de um Uber, quando a mãe dela, a estudante Fernanda de Oliveira Marciano , 16 anos, estava a caminho do hospital. O parto aconteceu às 5h59 e foi filmado pela madrinha da criança, Juliana Schwanz.

A estudante começou a sentir fortes contrações durante a madrugada. Mas, como ainda faltava um mês para a bebê nascer, ela não se preocupou. Porém, por volta das 5h40, a bolsa de Fernanda estourou.

Na companhia de uma amiga, Fernanda pegou um Uber no bairro Flor de Piranema para ir até a maternidade de Cariacica. No caminho, as dores aumentaram e ela sentiu que a criança ia nascer.

"Eu pedia para o motorista correr, porque não estava aguentando. Quando eu percebi que ela estava nascendo, eu gritei. O motorista parou o carro e saiu para pedir ajuda. Na hora, uma mulher passou na rua e ajudou a tirar minha filha. Ter a minha filha nos meus braços foi a melhor sensação do mundo" Fernanda de Oliveira - Estudante

Maria Elloá de Oliveira Rodrigues nasceu com 2,260 kg e 43 centímetros. Após o parto, a criança e a mãe foram levadas, por uma ambulância, para a maternidade de Cariacica. "Sinto uma gratidão enorme pela mulher que me ajudou e o motorista. Se não fossem eles, não sei o que podia acontecer. Até agora estou sem acreditar que tudo isso aconteceu", declarou

MOTORISTA EMOCIONADO

A viagem de Fernanda foi a primeira corrida do dia do motorista Patrik Linhares, de 27 anos. Emocionado com o que aconteceu, ele afirmou ter sido premiado com um nascimento dentro do carro.

"Hoje em dia, a gente escuta tanta notícia ruim dentro do Uber, que eu me senti premiado com o que aconteceu no meu carro. Foi uma experiência incrível. Eu me tornei pai recentemente e só ficava pensando que poderia ter sido o meu filho. Foi emocionante ver aquela criança bem com a mãe" Patrik Linhares - Motorista de Uber