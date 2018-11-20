Bebê nasce dentro de ambulância às margens da BR 101 em Linhares

A pequena Manuela Sampaio de Souza nasceu dentro da ambulância às margens da BR 101 em Sooretama Crédito: Divulgação / Eco101

Sooretama, região Norte do Estado, teve uma noite pra lá de emocionante. É que a produtora rural Camila Rocha Sampaio, de 25 anos, deu à luz a pequena Manuela, dentro de uma ambulância, às margens da rodovia BR 101, em Linhares, na noite da última segunda-feira (19). Um casal de, região, teve uma noite pra lá de emocionante. É que a produtora rural Camila Rocha Sampaio, de 25 anos, deu à luz a pequena Manuela, dentro de uma ambulância, às margens da rodovia, em, na noite da última segunda-feira (19).

Hospital Rio Doce em Linhares para ganhar a filha. "Eu estava em casa quando senti muitas contrações e a bolsa estourou pouco antes da 19 horas. Meu marido arrumou o carro e fomos junto com minha cunhada para tentar chegar ao Hospital Rio Doce em Linhares. Porém, vimos que não iria dar tempo e fiquei apreensiva", disse. Camila contou que estava em casa, quando a bolsa amniótica estourou. Ela e o marido tentaram chegar de carro, aoem Linhares para ganhar a filha. "Eu estava em casa quando senti muitas contrações e a bolsa estourou pouco antes da 19 horas. Meu marido arrumou o carro e fomos junto com minha cunhada para tentar chegar ao Hospital Rio Doce em Linhares. Porém, vimos que não iria dar tempo e fiquei apreensiva", disse.

Eco101 e informou a situação. A família conseguiu chegar até ao Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) em Sooretama, onde foram recebidos pela equipe de socorristas. A cunhada de Camila entrou em contato com a equipe dae informou a situação. A família conseguiu chegar até ao Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) em Sooretama, onde foram recebidos pela equipe de socorristas.

Uma das profissionais que prestou atendimento à mãe, foi a técnica de enfermagem Thyelle Santos Rizzo, com o apoio do condutor socorrista Andreato Leal Souza e do resgatista Adriano Rafael Armani Buzato.

"Lembro que estávamos na cozinha, onde o rádio passou o comando pedindo para preparar a ambulância, pois receberíamos uma senhora em trabalho de parto. Quando ela chegou, prestamos o atendimento e nos deslocamos para tentar chegar ao Hospital Rio Doce, mas contrações ficaram constantes. Nesse momento, pedi ao colega para parar a ambulância e fizemos o parto às margens da rodovia. Foi um lindo trabalho em equipe", disse Thyelle.

ambulância, faltando cerca de 15 quilômetros para chegar ao hospital. A técnica contou que este foi o segundo parto que realizou. "Eu já tinha feito um parto na ambulância em outra empresa que trabalhei. Este foi o segundo e foi tão bonito quanto o primeiro. Foi uma emoção muito grande. Cada atendimento novo que fazemos ao sair da base é diferente. Ainda não tenho filho, mas é meu sonho e pretendo ter. Eu amo a minha área e com esse parto, já recebei meu presente de Natal", disse. A pequena Manuela nasceu dentro da, faltando cerca de 15 quilômetros para chegar ao hospital. A técnica contou que este foi o segundo parto que realizou. "Eu já tinha feito um parto na ambulância em outra empresa que trabalhei. Este foi o segundo e foi tão bonito quanto o primeiro. Foi uma emoção muito grande. Cada atendimento novo que fazemos ao sair da base é diferente. Ainda não tenho filho, mas é meu sonho e pretendo ter. Eu amo a minha área e com esse parto, já recebei meu presente de Natal", disse.

Após o nascimento e os cuidados da equipe, mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital Rio Doce, onde devem receber alta na quarta-feira (21). A produtora elogiou muito a equipe e disse que esta será a quinta e última filha do casal, que já tem outras quatro crianças, sendo três meninos e uma menina.