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Em Conceição da Barra

Bebê nasce em ambulância a caminho do hospital no ES

Mãe chegou na base da Eco101 já em trabalho de parto. Os socorristas fizeram o parto na ambulância e depois levaram mãe e filha a um hospital de São Mateus

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 18:33

Publicado em 

27 ago 2019 às 18:33
O socorrista José Augusto com Elizabete e Inara: emoção na madrugada Crédito: Divulgação/Eco 101
Uma bebê apressadinha trouxe muita alegria a uma equipe de socorristas, na madrugada desta terça-feira (27), em Conceição da Barra, Região Norte do Espírito Santo. Inara nasceu dentro de uma ambulância, quando sua mãe, Elizabete, estava em trabalho de parto e era levada ao hospital.
O socorrista José Augusto da Conceição Azevedo contou como foi a emoção de acompanhar o nascimento de uma criança. 
A gente geralmente se depara com um cenário triste na rodovia, de acidentes e suicídios. Poder acompanhar um parto é muito emocionante
Além dele, os socorristas Mauro Sérgio dos Santos e Anderson Monteiro de Paulo também fazem parte da equipe que ajudou Inara a chegar ao mundo.
> Mãe dá à luz no banheiro e bebê cai no caso sanitário em Colatina
Segundo José Augusto, a equipe estava na base da Eco101, concessionária que administra a BR 101, no quilômetro 42, próximo ao trevo de Conceição da Barra, quando Elizabete chegou já em trabalho de parto. Inara nasceu às 2h40.
“Eles estavam a caminho do hospital, mas perceberam que a bebê poderia nascer a qualquer momento e pararam na nossa base, pedindo ajuda para chegar ao hospital. Quando vimos, a criança já tinha coroado, então já entramos em atendimento e auxiliamos a mãe para o parto. A bebê recebeu os primeiros-socorros e está muito bem. Depois, levamos a criança e a mãe para uma maternidade em São Mateus”, detalhou.
> Bebê nasce em carro a caminho da maternidade em Cariacica
Para o socorrista, o momento mais importante da madrugada foi saber os detalhes da história de Elizabete. “Ela estava bastante nervosa, mas nossa equipe é toda preparada e conseguiu acalmá-la para acontecer o parto. Depois que a bebê nasceu, ela nos contou que é seu segundo filho, mas o primeiro havia falecido. A Inara era muito esperada pela família, graças a Deus, deu tudo certo”, finalizou.

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