Bebê nasce em ambulância a caminho do hospital no ES

O socorrista José Augusto com Elizabete e Inara: emoção na madrugada Crédito: Divulgação/Eco 101

Conceição da Barra, Região Norte do Espírito Santo. Inara nasceu dentro de uma ambulância, quando sua mãe, Elizabete, estava em trabalho de parto e era levada ao hospital. Uma bebê apressadinha trouxe muita alegria a uma equipe de socorristas, na madrugada desta terça-feira (27), em, Região Norte do Espírito Santo. Inara nasceu dentro de uma ambulância, quando sua mãe, Elizabete, estava em trabalho de parto e era levada ao hospital.

O socorrista José Augusto da Conceição Azevedo contou como foi a emoção de acompanhar o nascimento de uma criança.

A gente geralmente se depara com um cenário triste na rodovia, de acidentes e suicídios. Poder acompanhar um parto é muito emocionante

Além dele, os socorristas Mauro Sérgio dos Santos e Anderson Monteiro de Paulo também fazem parte da equipe que ajudou Inara a chegar ao mundo.

Segundo José Augusto, a equipe estava na base da Eco101, concessionária que administra a BR 101, no quilômetro 42, próximo ao trevo de Conceição da Barra, quando Elizabete chegou já em trabalho de parto. Inara nasceu às 2h40.

São Mateus”, detalhou. “Eles estavam a caminho do hospital, mas perceberam que a bebê poderia nascer a qualquer momento e pararam na nossa base, pedindo ajuda para chegar ao hospital. Quando vimos, a criança já tinha coroado, então já entramos em atendimento e auxiliamos a mãe para o parto. A bebê recebeu os primeiros-socorros e está muito bem. Depois, levamos a criança e a mãe para uma maternidade em”, detalhou.