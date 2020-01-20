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Doações

Bebê com síndrome rara precisa de doações para compra de aparelho no ES

A mãe de Anisse, Raiane Silva Santos, de 25 anos, necessita de doações para adquirir um balão de oxigênio no valor de mil reais, além de outros móveis necessários para os cuidados da filha

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 20:00
A menina foi diagnosticada com a Síndrome Artrogripose Crédito: Acervo pessoal
Nos quatro últimos meses a vida da cabeleireira, Raiane Silva Santos, 25 anos, moradora de São Pedro, em Vitória foi transformada drasticamente. A jovem teve que abandonar o trabalho para cuidar, em tempo integral, da filha Anisse Helena Santos de 5 meses. 
A menina foi diagnosticada com Artrogripose, uma síndrome caracterizada por deformidades e rigidez nas articulações, que impedem o bebê de se movimentar, gerando intensa fraqueza muscular. Ela está internada, no HIMABA- Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha. O diagnóstico foi fechado no nascimento da criança. Desde então, ela já passou por infecções que debilitaram ainda mais a sua saúde.

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Com as infecções hospitalares constantes, os médicos resolveram dar alta para a Anisse, porque acreditam que no tratamento dentro de casa ela terá menos chance de ter infecções, mas para isso precisa de aparelhos específicos, destaca Rayane.
A criança, que ainda segundo a responsável, já realizou uma traqueostomia e gastrostomia em apenas dois meses, necessita da utilização de aparelhos como aspirador, entretanto, para o tratamento ainda é necessária a utilização do balão de oxigênio. O custo com o aparelho é de mais de mil reais e a mãe afirma não ter condições de arcar com esse gasto.
Anisse Helena Santos, de apenas 5 meses, foi diagnosticada com Síndrome Artrogripose Crédito: Acervo pessoal
Na verdade, minha filha precisa também de um quarto. Só consegui um berço, colchão e mosquiteiro por meio de doações, qualquer doação é muito bem-vinda, ressaltou.

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Segundo Rayane, quem puder ajudar a família pode entrar em contato pelo número de telefone (27) 99527-1180 ou por meio de um depósito em duas contas bancárias: 
  • Nome: Raiane Silva Santos
  • Conta: 2747008-7 (Banestes)
  • Agência: 0049
  • Nome: Fernanda Alves Ferreira
  • Conta: nº 00001950-9 (Caixa Econômica)
  • Operação: 23
  • Agência: 1564
A menina foi diagnosticada com a Síndrome Artrogripose Crédito: Acervo pessoal

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