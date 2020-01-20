Bebê com síndrome rara precisa de doações para compra de aparelho no ES

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A menina foi diagnosticada com a Síndrome Artrogripose Crédito: Acervo pessoal

Nos quatro últimos meses a vida da cabeleireira, Raiane Silva Santos, 25 anos, moradora de São Pedro, em Vitória foi transformada drasticamente. A jovem teve que abandonar o trabalho para cuidar, em tempo integral, da filha Anisse Helena Santos de 5 meses.

A menina foi diagnosticada com Artrogripose, uma síndrome caracterizada por deformidades e rigidez nas articulações, que impedem o bebê de se movimentar, gerando intensa fraqueza muscular. Ela está internada, no HIMABA- Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha. O diagnóstico foi fechado no nascimento da criança. Desde então, ela já passou por infecções que debilitaram ainda mais a sua saúde.

Com as infecções hospitalares constantes, os médicos resolveram dar alta para a Anisse, porque acreditam que no tratamento dentro de casa ela terá menos chance de ter infecções, mas para isso precisa de aparelhos específicos, destaca Rayane.

A criança, que ainda segundo a responsável, já realizou uma traqueostomia e gastrostomia em apenas dois meses, necessita da utilização de aparelhos como aspirador, entretanto, para o tratamento ainda é necessária a utilização do balão de oxigênio. O custo com o aparelho é de mais de mil reais e a mãe afirma não ter condições de arcar com esse gasto.

Anisse Helena Santos, de apenas 5 meses, foi diagnosticada com Síndrome Artrogripose Crédito: Acervo pessoal

Na verdade, minha filha precisa também de um quarto. Só consegui um berço, colchão e mosquiteiro por meio de doações, qualquer doação é muito bem-vinda, ressaltou.

Segundo Rayane, quem puder ajudar a família pode entrar em contato pelo número de telefone (27) 99527-1180 ou por meio de um depósito em duas contas bancárias:

Nome: Raiane Silva Santos

Conta: 2747008-7 (Banestes)



Agência: 0049

Nome: Fernanda Alves Ferreira

Conta: nº 00001950-9 (Caixa Econômica)

Operação: 23

Agência: 1564