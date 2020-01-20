Bebê com síndrome rara precisa de doações para compra de aparelho no ES

Nos quatro últimos meses a vida da cabeleireira, Raiane Silva Santos, 25 anos, moradora de São Pedro, em Vitória foi transformada drasticamente. A jovem teve que abandonar o trabalho para cuidar, em tempo integral, da filha Anisse Helena Santos de 5 meses.
A menina foi diagnosticada com Artrogripose, uma síndrome caracterizada por deformidades e rigidez nas articulações, que impedem o bebê de se movimentar, gerando intensa fraqueza muscular. Ela está internada, no HIMABA- Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha. O diagnóstico foi fechado no nascimento da criança. Desde então, ela já passou por infecções que debilitaram ainda mais a sua saúde.
Com as infecções hospitalares constantes, os médicos resolveram dar alta para a Anisse, porque acreditam que no tratamento dentro de casa ela terá menos chance de ter infecções, mas para isso precisa de aparelhos específicos, destaca Rayane.
A criança, que ainda segundo a responsável, já realizou uma traqueostomia e gastrostomia em apenas dois meses, necessita da utilização de aparelhos como aspirador, entretanto, para o tratamento ainda é necessária a utilização do balão de oxigênio. O custo com o aparelho é de mais de mil reais e a mãe afirma não ter condições de arcar com esse gasto.
Na verdade, minha filha precisa também de um quarto. Só consegui um berço, colchão e mosquiteiro por meio de doações, qualquer doação é muito bem-vinda, ressaltou.
Segundo Rayane, quem puder ajudar a família pode entrar em contato pelo número de telefone (27) 99527-1180 ou por meio de um depósito em duas contas bancárias:
- Nome: Raiane Silva Santos
- Conta: 2747008-7 (Banestes)
- Agência: 0049
- Nome: Fernanda Alves Ferreira
- Conta: nº 00001950-9 (Caixa Econômica)
- Operação: 23
- Agência: 1564