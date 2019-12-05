Bebê de um mês morre ao dormir no sofá com o pai na Serra

Um bebê de 1 mês morreu no bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

Uma bebê de 1 mês de idade morreu enquanto dormia com o pai no sofá da sala da casa onde morava no bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra , na manhã desta quinta-feira (5). A criança se chamava Aghata da Silva Costa. A mãe dela, a dona de casa Bárbara da Silva Costa, 28 anos, contou que a filha estava com o pai no sofá, após tomar mamadeira.

Veja Também A cada quatro dias, uma criança morre por acidente no Espírito Santo

"Eu estava dormindo no quarto e, quando acordei, fui ver como ela estava. Acho que meu marido dormiu e ela ficou do lado, no sofá. Minha filha, de 2 aninhos, acostumada a dormir com o pai, subiu no sofá e não deve ter visto irmãzinha. Isso deve ter sufocado a Aghata, meu bebezinho", disse, aos prantos. Depois disso, a mãe preferiu não dar mais entrevista.

Os familiares contaram que os pais de Aghata ficaram desesperados e acreditavam que a bebê estivesse desmaiada. Uma ambulância do Samu foi ao local e constatou que ela havia falecido. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O velório da menina será realizado na casa onde ela morava, na Rua Vitória da Conquista. O horário ainda não foi definido pela família.

Veja Também Em 1 mês, pelo menos cinco crianças morreram de maneira trágica no ES

Barbara é mãe de outras seis crianças: quatro meninas e dois meninos. Familiares contaram que a dona de casa completou 28 anos na quarta-feira (4). Chorando bastante enquanto a reportagem esteve no local, a dona de casa circulava entre o sofá onde a filha estava dormindo e o quarto construído para ela. "Ô, minha filha... cadê você com a mamãe?", dizia, aos prantos.