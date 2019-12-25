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Aprenda como dar um relaxante banho de ofurô no seu bebê

Já deu banho de balde no seu neném? É gostoso, é terapêutico! O acessório simula o útero, ajudando a acalmar o bebê e ainda alivia cólicas. Veja no vídeo o jeito seguro de fazer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 08:00

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 08:00

Bebê se delicia com banho de ofurô Crédito: Ricardo Medeiros
A banheira é um daqueles itens básicos do enxoval do bebê. Mas um acessório vem conquistando mamães e papais que querem proporcionar um banho mais relaxante ao recém-nascido: o ofurô.
O baldinho é prático e funciona mesmo. Segundo a enfermeira neonatologista Priscila Cruz, a técnica pode ser utilizada por bebês acima de 1,2kg até o sexto mês de vida. O que diferencia o ofurô do banho de banheira é que, por seu formato anatômico, o primeiro simula o útero materno, ou seja, deixa o recém-nascido na posição fetal, o que gera uma sensação familiar, acolhedora e muito tranquilizante para ele.

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Uma água quentinha, na temperatura certa, e pronto! "O ofurô é bom para relaxar o bebê, além de ativar a circulação e reduzir desconfortos, como o das cólicas", diz Priscila.
Mas tem toda uma técnica para tornar esse banho gostoso e, principalmente, seguro para o neném. Aprenda o jeito certo com o vídeo do nosso quadro "Como faz?" desta semana.

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