Aprenda como dar um relaxante banho de ofurô no seu bebê

Bebê se delicia com banho de ofurô Crédito: Ricardo Medeiros

A banheira é um daqueles itens básicos do enxoval do bebê. Mas um acessório vem conquistando mamães e papais que querem proporcionar um banho mais relaxante ao recém-nascido: o ofurô.

O baldinho é prático e funciona mesmo. Segundo a enfermeira neonatologista Priscila Cruz, a técnica pode ser utilizada por bebês acima de 1,2kg até o sexto mês de vida. O que diferencia o ofurô do banho de banheira é que, por seu formato anatômico, o primeiro simula o útero materno, ou seja, deixa o recém-nascido na posição fetal, o que gera uma sensação familiar, acolhedora e muito tranquilizante para ele.

Uma água quentinha, na temperatura certa, e pronto! "O ofurô é bom para relaxar o bebê, além de ativar a circulação e reduzir desconfortos, como o das cólicas", diz Priscila.