Integração de ônibus: Governo e Prefeitura de Vitória assinam convênio

Ônibus do sistema Transcol será integrado aos coletivos municipais de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem utiliza transporte público na Grande Vitória , agora vai poder embarcar em dois ônibus - sendo um Transcol e outro da linha municipal de Vitória - com apenas uma passagem. O convênio entre Governo do Estado e Prefeitura de Vitória, que prevê a integração entre as linhas, já foi assinado. O novo modelo está em fase final de elaboração e deve começar a funcionar ainda em 2020.

De acordo com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno, a integração será feita em etapas. "Estamos finalizando algumas ações, vendo como será a frota, as linhas, os pontos. Vamos fechar junto à prefeitura e empresas de ônibus, o passo a passo dessa integração. Vai começar com algumas linhas, não será tudo de uma vez. Vai ser por etapas ao longo de 2020", afirmou.

COMO VAI FUNCIONAR

Com a integração, o passageiro vai poder embarcar em um ônibus da linha municipal de Vitória, descer em um ponto - ainda a ser definido - e, depois, embarcar em um ônibus do Transcol. Pelo trajeto, feito com duas linhas de ônibus diferentes, o passageiro vai pagar apenas uma passagem. O intervalo de tempo entre as duas viagens, para que a operação seja autorizada, ainda será definido.

"Será uma integração temporal, mas ainda não definimos o intervalo, de quanto será o tempo entre uma viagem e outra, para o passageiro pagar apenas uma passagem", esclareceu Damasceno.

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