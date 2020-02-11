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2 viagens, 1 passagem

Integração de ônibus: Governo e Prefeitura de Vitória assinam convênio

Pelo novo modelo, que deve começar a funcionar ainda em 2020, o passageiro vai poder embarcar em dois ônibus - um Transcol e um 'verdinho' de Vitória - com apenas uma passagem

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 17:33
Ônibus do sistema Transcol será integrado aos coletivos municipais de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem utiliza transporte público na Grande Vitória, agora vai poder embarcar em dois ônibus - sendo um Transcol e outro da linha municipal de Vitória - com apenas uma passagem. O convênio entre Governo do Estado e Prefeitura de Vitória, que prevê a integração entre as linhas, já foi assinado. O novo modelo está em fase final de elaboração e deve começar a funcionar ainda em 2020.
De acordo com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno, a integração será feita em etapas. "Estamos finalizando algumas ações, vendo como será a frota, as linhas, os pontos. Vamos fechar junto à prefeitura e empresas de ônibus, o passo a passo dessa integração. Vai começar com algumas linhas, não será tudo de uma vez. Vai ser por etapas ao longo de 2020", afirmou.

COMO VAI FUNCIONAR

Com a integração, o passageiro vai poder embarcar em um ônibus da linha municipal de Vitória, descer em um ponto - ainda a ser definido - e, depois, embarcar em um ônibus do Transcol. Pelo trajeto, feito com duas linhas de ônibus diferentes, o passageiro vai pagar apenas uma passagem. O intervalo de tempo entre as duas viagens, para que a operação seja autorizada, ainda será definido.
"Será uma integração temporal, mas ainda não definimos o intervalo, de quanto será o tempo entre uma viagem e outra, para o passageiro pagar apenas uma passagem", esclareceu Damasceno.

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CARTÃO GV

Desde o ano passado, com a criação do cartão GV, os capixabas podem utilizar o mesmo cartão para pagar passagens tanto no Transcol quanto nos ônibus "verdinhos" de Vitória. Em janeiro, com o reajuste da tarifa, ônibus municipais e Transcol passaram a ter, também, passagem de mesmo valor: R$ 3,90.

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