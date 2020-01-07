Longas filas e ônibus cheios: a rotina de quem depende do Transcol

Data: 06/01/2020 - ES - Vila Velha - Terminal de Vila Velha - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Erramos: Na primeira versão desta matéria, publicada no dia 06/01/2020, às 20h19, constava que o preço da passagem subiu de R$ 3,40 para R$ 3,90. Porém, a informação correta, atualizada às 10h07, do dia 07/01/2020, é de que o preço da passagem foi reajustado de R$ 3,75 para R$ 3,90. O nome da Ceturb-ES também foi corrigido para Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).

A passagem de ônibus do Transcol foi reajustada neste último domingo (05). O valor subiu de R$ 3,75 para R$ 3,90. Não bastasse isso, sobram insatisfações dos usuários do sistema que enfrentam, diariamente, diversos problemas, como coletivos lotados em horários de pico, terminais em obras e banheiros danificados.

A Gazeta percorreu alguns terminais da Grande Vitória e constatou as dificuldades enfrentadas pelos passageiros. A principal reclamação é sobre a demora na construção do novo percorreu alguns terminais da Grande Vitória e constatou as dificuldades enfrentadas pelos passageiros. A principal reclamação é sobre a demora na construção do novo Terminal de Itaparica , em Vila Velha, interditado desde julho de 2018.

LOTAÇÃO NO TERMINAL DE VILA VELHA E IBES

Com a interdição do terminal de Itaparica, cerca de 45 mil passageiros de 33 linhas foram remanejados para outros terminais, como o de Vila Velha e do Ibes, que em horários de pico ostentam longas filas para embarque nos coletivos.

A empregada doméstica Maria Silva, de 56 anos, passa pelo Terminal de Vila Velha todos os dias e reclama que a qualidade do serviço não muda. Ela destaca que falta lugar para sentar e os banheiros sempre estão com mau cheiro.

"Depois que o Terminal de Itaparica fechou isso aqui virou um inferno. O mês de janeiro até que está um pouco calmo, mas os ônibus continuam saindo cheios. Não tem lugar para sentar, eles não melhoram nada para nós trabalhadores" Maria Silva - Empregada doméstica

ESGOTO

No tempo que permaneceu no Terminal de Vila Velha, na tarde desta segunda-feira, a reportagem de A Gazeta percebeu grandes poças dágua e esgoto ao ar livre. Procurada, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que houve retorno do esgoto de uma das lojas do terminal e que o comerciante já havia providenciando o reparo.

Data: 06/01/2020 - ES - Vila Velha - Esgoto a céu aberto no Terminal de Vila Velha - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

ESCORAS NO TERMINAL DE CARAPINA

Outros problemas foram encontrados no Terminal de Carapina, na Serra. A vegetação do local está alto e há acúmulo de lixo no estacionamento dos coletivos. Além disso, parte das vigas de sustentação do telhado está escorado desde setembro de 2019. Os suportes foram colocados a pedido da Defesa Civil para evitar transtornos após uma fenda de encaixe se abrir. "Isso aqui é perigoso. Demoram para resolver e isso fica escorado assim", reclamou a doméstica Rosemeire Santos.

Já o estudante Marcos Vinícius Sousa, de 17 anos, contou que outro incômodo é a lotação dos ônibus no terminal, principalmente a linha 501, que faz o trajeto do Terminal de Vila Velha até Jacaraípe, na Serra. O ônibus chega aqui lotado. Às vezes temos que esperar o próximo ônibus e a viagem é sempre em pé, reclamou.

Data: 06/01/2020 - ES - Serra - Terminal de Carapina - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

NOVO TERMINAL DE CARAPINA

Nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura informou que publicou, no último dia 30, um edital de manifestação de interesse para a apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos para modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica referentes à concessão para construção, implantação, gestão, manutenção, recuperação, conservação, modernização e operação de terminais urbanos de integração da Região Metropolitana da Grande Vitória, que inclui a construção do Novo Terminal de Carapina, além da infraestrutura de faixas/ corredores exclusivos de ônibus interligando as cidades de Vila Velha e Cariacica.

Sobre o mato alto em Carapina, a Ceturb detalhou que o serviço de poda é realizado nos terminais a cada dois meses e é contínuo. Nesta semana, a equipe está no Terminal Jardim América, depois vai para São Torquato. Na sequência, a equipe vai atuar nos terminais da Serra.

IMPACTO NO ORÇAMENTO DOMÉSTICO

A empregada doméstica Tânia Aguiar, 54 anos, está preocupada com as contas no final do mês. A passagem passou a custar quase R$ 4. Imagina isso para quem ganha um salário? É muito dinheiro. Aí você chega aqui (Terminal de Carapina) e encontra o local com escoras, reclamou.

OBRAS DO TERMINAL DE ITAPARICA

Para quem necessita do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, uma boa notícia: o Departamento de Edificações e Rodovias (DER) informou que as obras de reforma do terminal começarão ainda nesta semana, com previsão de conclusão em 360 dias.

Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Sobre a reclamação de lotação no Terminal do Ibes e de Vila Velha, a Ceturb-ES informou que foram garantidas todas as frequências e linhas, alimentadoras e troncais que passam pela Rodovia do Sol e Darly Santos, para continuar atendendo a região de Itaparica sem prejuízo para os usuários.

Informou ainda que assim que o Terminal Itaparica voltar a operar, o movimento no Terminal Vila Velha voltará ao normal. Com relação à lotação nos horários de pico, a Companhia informa que os ônibus são monitorados constantemente e estão dentro dos parâmetros técnicos adotados para o sistema nesses horários.