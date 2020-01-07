Longas filas e ônibus cheios: a rotina de quem depende do Transcol

Erramos: Na primeira versão desta matéria, publicada no dia 06/01/2020, às 20h19, constava que o preço da passagem subiu de R$ 3,40 para R$ 3,90. Porém, a informação correta, atualizada às 10h07, do dia 07/01/2020, é de que o preço da passagem foi reajustado de R$ 3,75 para R$ 3,90. O nome da Ceturb-ES também foi corrigido para Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).
A passagem de ônibus do Transcol foi reajustada neste último domingo (05). O valor subiu de R$ 3,75 para R$ 3,90. Não bastasse isso, sobram insatisfações dos usuários do sistema que enfrentam, diariamente, diversos problemas, como coletivos lotados em horários de pico, terminais em obras e banheiros danificados.
A Gazeta percorreu alguns terminais da Grande Vitória e constatou as dificuldades enfrentadas pelos passageiros. A principal reclamação é sobre a demora na construção do novo Terminal de Itaparica, em Vila Velha, interditado desde julho de 2018.
LOTAÇÃO NO TERMINAL DE VILA VELHA E IBES
Com a interdição do terminal de Itaparica, cerca de 45 mil passageiros de 33 linhas foram remanejados para outros terminais, como o de Vila Velha e do Ibes, que em horários de pico ostentam longas filas para embarque nos coletivos.
A empregada doméstica Maria Silva, de 56 anos, passa pelo Terminal de Vila Velha todos os dias e reclama que a qualidade do serviço não muda. Ela destaca que falta lugar para sentar e os banheiros sempre estão com mau cheiro.
"Depois que o Terminal de Itaparica fechou isso aqui virou um inferno. O mês de janeiro até que está um pouco calmo, mas os ônibus continuam saindo cheios. Não tem lugar para sentar, eles não melhoram nada para nós trabalhadores"
ESGOTO
No tempo que permaneceu no Terminal de Vila Velha, na tarde desta segunda-feira, a reportagem de A Gazeta percebeu grandes poças dágua e esgoto ao ar livre. Procurada, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que houve retorno do esgoto de uma das lojas do terminal e que o comerciante já havia providenciando o reparo.
ESCORAS NO TERMINAL DE CARAPINA
Outros problemas foram encontrados no Terminal de Carapina, na Serra. A vegetação do local está alto e há acúmulo de lixo no estacionamento dos coletivos. Além disso, parte das vigas de sustentação do telhado está escorado desde setembro de 2019. Os suportes foram colocados a pedido da Defesa Civil para evitar transtornos após uma fenda de encaixe se abrir. "Isso aqui é perigoso. Demoram para resolver e isso fica escorado assim", reclamou a doméstica Rosemeire Santos.
Já o estudante Marcos Vinícius Sousa, de 17 anos, contou que outro incômodo é a lotação dos ônibus no terminal, principalmente a linha 501, que faz o trajeto do Terminal de Vila Velha até Jacaraípe, na Serra. O ônibus chega aqui lotado. Às vezes temos que esperar o próximo ônibus e a viagem é sempre em pé, reclamou.
NOVO TERMINAL DE CARAPINA
A construção do novo Terminal de Carapina foi anunciado pelo governo em abril de 2018. O investimento seria de R$ 30 milhões para a construção do espaço e modernização de outros terminais.
Nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura informou que publicou, no último dia 30, um edital de manifestação de interesse para a apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos para modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica referentes à concessão para construção, implantação, gestão, manutenção, recuperação, conservação, modernização e operação de terminais urbanos de integração da Região Metropolitana da Grande Vitória, que inclui a construção do Novo Terminal de Carapina, além da infraestrutura de faixas/ corredores exclusivos de ônibus interligando as cidades de Vila Velha e Cariacica.
Sobre o mato alto em Carapina, a Ceturb detalhou que o serviço de poda é realizado nos terminais a cada dois meses e é contínuo. Nesta semana, a equipe está no Terminal Jardim América, depois vai para São Torquato. Na sequência, a equipe vai atuar nos terminais da Serra.
IMPACTO NO ORÇAMENTO DOMÉSTICO
Nos terminais, não faltam também reclamações sobre o impacto do novo reajuste no bolso. O aumento de 4% na tarifa é alto, principalmente para os mais pobres. O reajuste deve consumir cerca de 18% da renda de quem vive com um salário mínimo.
A empregada doméstica Tânia Aguiar, 54 anos, está preocupada com as contas no final do mês. A passagem passou a custar quase R$ 4. Imagina isso para quem ganha um salário? É muito dinheiro. Aí você chega aqui (Terminal de Carapina) e encontra o local com escoras, reclamou.
OBRAS DO TERMINAL DE ITAPARICA
Para quem necessita do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, uma boa notícia: o Departamento de Edificações e Rodovias (DER) informou que as obras de reforma do terminal começarão ainda nesta semana, com previsão de conclusão em 360 dias.
Sobre a reclamação de lotação no Terminal do Ibes e de Vila Velha, a Ceturb-ES informou que foram garantidas todas as frequências e linhas, alimentadoras e troncais que passam pela Rodovia do Sol e Darly Santos, para continuar atendendo a região de Itaparica sem prejuízo para os usuários.
Informou ainda que assim que o Terminal Itaparica voltar a operar, o movimento no Terminal Vila Velha voltará ao normal. Com relação à lotação nos horários de pico, a Companhia informa que os ônibus são monitorados constantemente e estão dentro dos parâmetros técnicos adotados para o sistema nesses horários.