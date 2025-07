Cemitério de Maruípe

Filha processa prefeitura após restos mortais da mãe sumirem de cemitério em Vitória

Estudante de 26 anos acusa a Prefeitura de Vitória de falha na administração do Cemitério de Maruípe e cobra respostas sobre o desaparecimento dos restos mortais da mãe

Publicado em 23 de julho de 2025 às 09:34

Cemitério de Maruipe, em Vitória, onde mulher havia sido sepultada Crédito: Ricardo Medeiros

Uma estudante de 26 anos processou a Prefeitura de Vitória após o desaparecimento dos restos mortais da mãe dela do Cemitério de Maruípe. Na última quinta-feira (17), a Justiça determinou que a administração municipal, no menor prazo possível, realize buscas para localizar a ossada, e, caso seja encontrada, custeie o exame de DNA para confirmar a identidade. >

A mãe da mulher faleceu aos 34 anos em dezembro de 2016, vítima de metástase cerebral decorrente de câncer de mama. Em novembro de 2022, a filha acompanhou a tentativa de exumação do corpo e foi informada pela administração do cemitério que os restos mortais ainda não haviam se decomposto totalmente. Por esse motivo, o corpo permaneceria sepultado por mais dois anos, informação registrada no livro de anotações do local.>

Oito meses depois, em julho de 2023, uma tia da falecida visitou o túmulo e constatou que já não era a sobrinha quem estava sepultada ali. Familiares, então, procuraram explicações. Segundo o advogado Kaique Lopes, que representa a família, ao verificar o livro de registros do cemitério, foi constatado que, no mesmo mês, outra pessoa havia sido enterrada no local.>

A prefeitura não deu nenhuma justificativa. Inclusive protocolamos um pedido de prestação de informações, que até o momento não foi respondido. Nem a requerente (filha) nem a família se sentem confiantes em acreditar no argumento de que o corpo havia se decomposto em alguns meses. E mesmo que fosse, se faz necessária a comunicação à família para ser feita a exumação, conforme decreto municipal Kaique Lopes Advogada da família da mulher sepultada

Para o advogado, há uma evidente falha na prestação do serviço público, e a incerteza sobre o paradeiro dos restos mortais vem causando profundo abalo psicológico e sofrimento à família. “O direito ao luto é tão importante que foi respeitado no natal de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, pausa essa conhecida como ‘trégua do Natal' - para que se sepultassem os entes queridos", disse.>

>

A família tem o direito de saber o que aconteceu com os restos mortais de seu familiar, respeitando o direito fundamental ao luto e ao princípio da dignidade humana Kaique Lopes Advogada da família da mulher sepultada

Conforme o advogado Kaique Lopes, no processo a família também pede uma condenação por danos morais por conta do transtorno.>

Outro lado

A reportagem procurou a Prefeitura de Vitória na tarde da última segunda-feira (21), mas até a publicação desta matéria não houve retorno da administração municipal.>

