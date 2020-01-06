Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Governo do ES planeja construção de terminal do Transcol em Viana

O governo do Estado planeja a construção de um terminal do Sistema Transcol em Viana. A informação foi passada pelo secretário de Estado de Mobilidade Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à jornalista Patrícia Valim, na CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (6) para explicar o reajuste na passagem do Transcol

Sobre o reajuste no valor da passagem, o secretário voltou a defender que essa correção na tarifa técnica e leva em conta os aumentos registrados em produtos necessários para a circulação dos coletivos, como o óleo diesel e peças dos veículos.

Após falar dos investimentos em melhorias do sistema, um ouvinte da rádio questionou sobre a possibilidade de construção do terminal, que foi confirmada por Damasceno. "Está prevista a construção de um terminal em Viana. Planejamos ele desde 2013. É importante o terminal em Viana para a população da cidade. A população tem que fazer muita viagem negativa. Para andar dentro de Viana, tem que ir para Cariacica, no Terminal de Campo Grande, para poder ir a outro bairro em Viana. É importante ter um terminal em Viana para poder fazer essa conexão alimentadora dentro da cidade", contou o secretário.

Damasceno revelou que o Estado analisa algumas áreas para a construção, próximas ao bairro Marcílio de Noronha, mas que não é possível ainda apontar uma data de ínicio das obras.

REAJUSTE NO TRANSCOL