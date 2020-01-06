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Mobilidade urbana

Governo do ES planeja construção de terminal do Transcol em Viana

A informação foi passada pelo secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno, em entrevista à jornalista Patrícia Valim, na CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (6)

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 14:49
Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva
Governo do ES planeja construção de terminal do Transcol em Viana
O governo do Estado planeja a construção de um terminal do Sistema Transcol em Viana. A informação foi passada pelo secretário de Estado de Mobilidade Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à  jornalista Patrícia Valim, na CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (6) para explicar o reajuste na passagem do Transcol.
Sobre o reajuste no valor da passagem, o secretário voltou a defender que essa correção na tarifa técnica e leva em conta os aumentos registrados em produtos necessários para a circulação dos coletivos, como o óleo diesel e peças dos veículos.
Após falar dos investimentos em melhorias do sistema, um ouvinte da rádio questionou sobre a possibilidade de construção do terminal, que foi confirmada por Damasceno. "Está prevista a construção de um terminal em Viana. Planejamos ele desde 2013. É importante o terminal em Viana para a população da cidade. A população tem que fazer muita viagem negativa. Para andar dentro de Viana, tem que ir para Cariacica, no Terminal de Campo Grande, para poder ir a outro bairro em Viana. É importante ter um terminal em Viana para poder fazer essa conexão alimentadora dentro da cidade", contou o secretário.
Damasceno revelou que o Estado analisa algumas áreas para a construção, próximas ao bairro Marcílio de Noronha, mas que não é possível ainda apontar uma data de ínicio das obras.

REAJUSTE NO TRANSCOL

O Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTRAN-GV) decidiu, na manhã de sexta-feira (3), reajustar em 4% o preço da passagem dos ônibus do Sistema Transcol. Com o aumento, o valor cobrado de segunda-feira a sábado nos ônibus convencionais passou de R$ 3,75 para R$ 3,90. Já a passagem no domingo saltou de R$ 3,25 para R$ 3,40. Os novos valores passaram a valer a partir de domingo (5).

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