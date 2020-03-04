Depois de dois meses sem ter remédio para tratar a própria leucemia, o aposentado Cláudio Gomes dos Santos, de 64 anos, resolveu se acorrentar a uma pilastra do Centro Regional de Especialidade de Cariacica. A ação, feita em protesto, aconteceu nesta quarta-feira (4), com o intuito de chamar a atenção das autoridades.
Idoso se acorrenta por falta de remédio para leucemia em Cariacica
Conforme o próprio relato, ele precisa tomar três comprimidos por dia e cada frasco do medicamento chega a custar R$ 50 mil. Além disso, ele disse fazer quimioterapia há três anos, para tentar superar a doença, que é um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas e prejudica a imunidade de quem a possui.
"Isso é uma forma de protesto para ver se o Estado acorda. Preciso desse remédio para controlar a leucemia e só vou sair daqui quando me derem o que tenho direito"
Depois de uma tarde acorrentado na entrada do Centro Regional de Especialidades de Cariacica, ele decidiu permanecer do mesmo modo apesar do fim do expediente no local. No início da noite desta quarta-feira (4), uma equipe farmacêutica conversava com ele para convencê-lo a sair de lá.
O QUE DIZ A SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) admitiu atraso na distribuição do remédio, mas garantiu que ele já está disponível para o paciente. A compra do medicamento para manter o estoque anual já está em andamento. Nesse caso, vale ressaltar que a compra é feita de forma específica para o paciente, já que este é um remédio não padronizado, esclareceu.
*Com informações de Roger Santana, da TV Gazeta