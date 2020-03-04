Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Idoso se acorrenta por falta de remédio para leucemia em Cariacica
Desespero

Idoso se acorrenta por falta de remédio para leucemia em Cariacica

Cláudio Gomes dos Santos se prendeu no Centro Regional de Especialidades para chamar atenção das autoridades; cada frasco custa cerca de R$ 50 mil. Secretaria de Saúde admitiu atraso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 20:28

Publicado em 04 de Março de 2020 às 20:28

O aposentado Cláudio Gomes dos Santos se acorrentou para tentar receber remédio para tratar a própria leucemia Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Depois de dois meses sem ter remédio para tratar a própria leucemia, o aposentado Cláudio Gomes dos Santos, de 64 anos, resolveu se acorrentar a uma pilastra do Centro Regional de Especialidade de Cariacica. A ação, feita em protesto, aconteceu nesta quarta-feira (4), com o intuito de chamar a atenção das autoridades.
Idoso se acorrenta por falta de remédio para leucemia em Cariacica
Conforme o próprio relato, ele precisa tomar três comprimidos por dia e cada frasco do medicamento chega a custar R$ 50 mil. Além disso, ele disse fazer quimioterapia há três anos, para tentar superar a doença, que é um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas e prejudica a imunidade de quem a possui.
"Isso é uma forma de protesto para ver se o Estado acorda. Preciso desse remédio para controlar a leucemia e só vou sair daqui quando me derem o que tenho direito"
Cláudio Gomes dos Santos - Aposentado de 64 anos
Depois de uma tarde acorrentado na entrada do Centro Regional de Especialidades de Cariacica, ele decidiu permanecer do mesmo modo apesar do fim do expediente no local. No início da noite desta quarta-feira (4), uma equipe farmacêutica conversava com ele para convencê-lo a sair de lá.
Aposentado ficou acorrentado durante a tarde e o início da noite desta quarta-feira (4) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O QUE DIZ A SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) admitiu atraso na distribuição do remédio, mas garantiu que ele já está disponível para o paciente. A compra do medicamento para manter o estoque anual já está em andamento. Nesse caso, vale ressaltar que a compra é feita de forma específica para o paciente, já que este é um remédio não padronizado, esclareceu.
*Com informações de Roger Santana, da TV Gazeta

Veja Também

Família de médico capixaba que morreu em Cancún agradece doações

Cinco casos suspeitos de coronavírus no ES seguem em investigação

Prestes a dar à luz, grávida perde enxoval após chuva forte em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados