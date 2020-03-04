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Covid-19

Cinco casos suspeitos de coronavírus no ES seguem em investigação

No boletim epidemiológico desta quarta, a Secretaria de Saúde informou que não houve registro de novos casos suspeitos

Publicado em 04 de Março de 2020 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 18:32
Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention
A  Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa)  divulgou que cinco casos continuam sendo investigados como suspeitos de coronavírus no Estado. 
No boletim epidemiológico divulgado no final da tarde, a Sesa informou que cinco amostras de material biológico dos pacientes estão sendo analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, um dos três laboratórios do país que verifica a presença do coronavírus. No Brasil, já são 433 casos investigados.
Ao todo, já foram realizadas 13 notificações, sendo que oito foram descartadas para o coronavírus. Os cinco registros são de moradores Grande Vitória. Todos estão com isolamento caseiro, pois o quadro clínico é considerado leve.  

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COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

OS CUIDADOS

  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal

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