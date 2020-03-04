Família de médico capixaba que morreu em Cancún agradece doações

Os três filhos e a esposa do médico Francisco José Jorge Mazzini, de 66 anos, que morreu após contrair uma infecção bacteriana ao se cortar em um coral de uma praia de Cancún (México), escreveu uma mensagem de agradecimento pelo apoio e pelas doações recebidas para ajudar a arcar com os custos do tratamento, da cremação e das passagens aéreas.
Graças ao esforço e compaixão de vocês, nossa família conseguiu juntar um montante suficiente para arcar com as despesas. Diante do falecimento, solicitamos que não sejam efetuados mais depósitos. As quantias que sobrarem serão doadas, escreveram em conjunto Rachel, Enzo, Victor e Rafael Acha Mazzini. (Veja mensagem na íntegra no final da matéria)
"Nós gostaríamos de agradecer do fundo de nossos corações pelo apoio dado e pelas orações. Que Deus abençoe a todos vocês"
A família havia pedido a colaboração das pessoas para manter o tratamento de Francisco no hospital e tentar trazê-lo para o Brasil em uma unidade de terapia intensiva (UTI) aérea. As despesas, à época, já eram estimadas em cerca de R$ 250 mil. O médico chegou a ficar internado seis dias, entre 26 de fevereiro e 2 de março, data em que faleceu.
Reunidos no México desde então, os filhos e a esposa de Francisco resolveram cremá-lo no país para facilitar o trâmite e abreviar o momento de dor. Seria muito demorado e burocrático levar o corpo para o Brasil. É uma forma de tentar diminuir o sofrimento, explicou o filho Victor, de 35 anos, que chegou em Cancún na última segunda-feira (2).
ENTENDA MAIS O CASO
Quatro dias depois de se cortar no mar e contrair uma bactéria, o cirurgião Francisco Mazzini deu entrada no hospital em estado crítico, de acordo com o relato dos médicos à família. Naquele momento, a infecção já havia se espalhado pelo corpo e deteriorado diversos órgãos, como rins, fígado e coração. O quadro clínico já era de choque séptico.
A singularidade do caso chamou atenção de médicos de todo o mundo, que entraram em contato com os familiares do capixaba. A maioria deles acredita que se trata de micro-organismos dos gêneros Aeromonas e Vibrio, comuns em corais de águas salinas. No caso do segundo, a letalidade chega a 80%. Um exame ainda vai identificar o organismo que causou a morte do cirurgião.
CONFIRA A MENSAGEM DE AGRADECIMENTO COMPLETA
Gostaria de dizer que, graças ao esforço e à compaixão de vocês, nossa família conseguiu juntar um montante suficiente para arcar com as despesas do hospital e com os custos de passagem e translado. Diante do falecimento, solicitamos que não sejam efetivados mais depósitos, observando que saldos remanescentes serão objeto de satisfação pública e doação/repasse à instituição de caridade. Nós gostaríamos de agradecer do fundo de nossos corações pelo apoio dado e pelas orações. Que Deus abençoe a todos vocês.