Família de médico capixaba que morreu em Cancún agradece doações

Graças ao esforço e compaixão de vocês, nossa família conseguiu juntar um montante suficiente para arcar com as despesas. Diante do falecimento, solicitamos que não sejam efetuados mais depósitos. As quantias que sobrarem serão doadas, escreveram em conjunto Rachel, Enzo, Victor e Rafael Acha Mazzini. (Veja mensagem na íntegra no final da matéria)

"Nós gostaríamos de agradecer do fundo de nossos corações pelo apoio dado e pelas orações. Que Deus abençoe a todos vocês"

Gostaria de dizer que, graças ao esforço e à compaixão de vocês, nossa família conseguiu juntar um montante suficiente para arcar com as despesas do hospital e com os custos de passagem e translado. Diante do falecimento, solicitamos que não sejam efetivados mais depósitos, observando que saldos remanescentes serão objeto de satisfação pública e doação/repasse à instituição de caridade. Nós gostaríamos de agradecer do fundo de nossos corações pelo apoio dado e pelas orações. Que Deus abençoe a todos vocês.