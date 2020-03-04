Porteiro precisou amputar perna em caso parecido com o de médico capixaba

Gercimar teve a perna direita amputada acima do joelho e teve de adaptar-se à nova rotina Crédito: Arquivo pessoal

Nos últimos dias, a classe médica capixaba teve uma baixa impactante com a morte precoce do cirurgião-geral Francisco Mazzini , em decorrência de um corte no braço ao ter contato com coral enquanto mergulhava no mar do Caribe, onde passava férias ao lado da esposa, em Cancún, no México.

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O ferimento desencadeou uma infecção por parte de uma bactéria, que rapidamente se alastrou pelo corpo de Mazzini, levando-o a morte por falência múltipla dos órgãos. Médicos de vários locais do mundo, inclusive, procuraram a família para estudarem o caso e acreditam que, pela agressividade da infecção, pode se tratar de bactéria do gênero Vibrio , com alta taxa de letalidade.

O caso do cirurgião-geral é parecido com o vivido pelo porteiro Gercimar Machado de Aguiar, que há quatro anos teve que amputar a perna direita um pouco acima do joelho para não correr o risco de perder a vida também por uma infecção provocada por uma bactéria.

"Fui com minha família passar um dia de lazer em uma lagoa em Santa Leopoldina. Minha esposa estava na água e sentiu câimbras. Pulei para ajudá-la e, ao cair na água, bati com a canela em uma pedra submersa. Foi uma pancadinha, nem doeu tanto na hora e não chegou nem perto das pancadas que já sofri na vida na lida como pedreiro, profissão paralela a de porteiro", explicou.

INÍCIO DAS COMPLICAÇÕES

Então com 52 anos, Gercimar seguiu com a rotina normalmente e não deu muita importância ao ferimento. Ele só não imaginava que aquele arranhão simples iria lhe trazer consequências para o resto da vida.

O corte pequeno no centro da canela evoluiu para uma infecção generalizada que resultou na amputação do membro posteriormente Crédito: Arquivo pessoal

"No dia seguinte fui trabalhar só com uma dorzinha no local e achei que poderia ser só um inchaço normal típico de uma batida. Quando voltei para casa à noite, já estava um pouco mais forte, ainda assim não me importei muito. Quando amanheceu já estava pior e começou a vazar um líquido do local. Foi então que procurei um médico pela primeira vez, mas apenas me receitaram um antibiótico. A situação se agravou, a dor ficou intensa e já mal conseguia apoiar a perna direita no chão. Procurei atendimento novamente e outro médico me atendeu. Já fui internado ali mesmo por ele e passei por uma bateria de exames até ser diagnosticado com uma infecção pela bactéria estafilococos", complementou.

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COMPLICAÇÕES

Em uma escala crescente de agravamento do quadro clínico, Gercimar teve complicações sérias de saúde, incluindo paralisia dos rins, sendo necessário passar por seções de hemodiálise, complicações respiratórias e ainda um quadro de duas semanas em coma. Sem conseguir conter a agressividade da bactéria por meio dos antibióticos, a equipe médica que cuidava do porteiro teve que amputar a perna direita do paciente.

Germicar segue trabalhando como pedreiro, além de porteiro, mesmo sendo amputado Crédito: Arquivo pessoal

"Foi uma situação difícil, mas já que era para sobreviver, falei para seguirem adiante. Não fosse isso, eu não teria sobrevivido e sou grato aos médicos. Minha vida mudou muito e tive de me readaptar em muitas coisas, porém estou vivo. Acredito mesmo que não era minha vez, pois com todos os médicos e especialistas que converso, eles dizem que sobreviver a um caso desses é raro. Então só me resta agradecer" Gercimar - Porteiro

CORPO EXPOSTO

De fato, complicações decorrentes de cortes ou ferimentos em situações como as descritas acima não são tão comuns, mas isso não significa que devam ser ignoradas por quem passa por situações do tipo. É o que garante o infectologista Carlos Urbano.

O infectologistaCarlos Urbano explicou que infecções deste tipo não são tão comuns, mas podem ser graves Crédito: Sullivan Silva

"Na maioria das vezes um ferimento ocorrido nessas condições não resultará em nada, mas ao se cortar ou machucar em um coral ou pedra dentro da água, é importante fazer a limpeza imediata do local com água corrente ou soro fisiológico e sabão neutro e também buscar atendimento médico na sequência, caso observe alguma anormalidade", explica o especialista.

Urbano orienta que seja seguido esse procedimento, pois um trauma ou ferimento pode deixar o corpo mais exposto e potencializa as chances de uma infecção.

"As bactérias podem até já estar na nossa pele e o corte facilita a entrada dela no corpo, desencadeando uma infecção. Ela também pode estar no ambiente externo, como a água e o trauma na pele pode fazer com que ela encontre o caminho para que se desenvolva. Portanto, é preciso tomar cuidado ao frequentar rios e praias para evitar se ferir. É importante lembrar que água salgada não limpa nada nem mata bactéria. É um dito popular equivocado" Carlos urbano - Médico infectologista