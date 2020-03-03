Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Médicos do mundo todo querem estudar caso de capixaba que morreu em Cancún
Infecção em corais

Médicos do mundo todo querem estudar caso de capixaba que morreu em Cancún

Especialistas acreditam que trata-se de bactérias raras dos gêneros Aeromonas e Vibrio, comuns em corais de águas salinas. O exame que indica o nome real do germe deve ficar pronto ainda nesta terça-feira (03)

Publicado em 03 de Março de 2020 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 17:21
Exemplo de coral no litoral brasileiro Crédito: Projeto Coral Vivo
Médicos de todo o mundo estão procurando a família do cirurgião-geral capixaba Francisco Mazzini, de 66 anos, que morreu após  contrair uma bactéria ao cortar o braço em um coral enquanto nadava em Cancún, no México. A maioria dos especialistas acredita que trata-se de bactérias raras dos gêneros Aeromonas e Vibrio, comuns em corais de águas salinas. O exame que indica o nome real do germe deve ficar pronto ainda nesta terça-feira (03).
O médico deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no último sábado (29) e, desde então, permanecia em estado grave. Segundo a família, Francisco entrou em estado de choque séptico, quando uma infecção se alastra pelo corpo. Ele morreu após a falência de múltiplos órgãos, na última segunda (02).
O médico estava de folga em Cancún com a mulher, a pediatra Rachel Acha Mazzini, para passar o Carnaval. A forma como o Francisco foi infectado, ao cortar o braço em um coral enquanto nadava em uma praia, acendeu um alerta. A rapidez com que o quadro evoluiu até a morte do cirurgião levantou preocupação. 
Em busca de uma forma de entender o que aconteceu para evitar que outras vítimas passem pelo mesmo, especialistas do Brasil e do mundo estão em contato com familiares do cirurgião em busca de mais informações sobre a bactéria.
"Médicos do mundo todo entraram em contato comigo porque querem pegar o caso e levar informações para as pessoas, para evitar que isso volte a acontecer. A infecção do meu pai teve uma evolução muito rápida e, por isso, serve de alerta. Ainda não sabemos ao certo, mas a maioria dos especialistas suspeita que seja grupo de bactérias típicas de águas salinas, conhecidas como Aeromonas e Vibrio. São médicos de referência, tanto que os antibióticos para o tratamento do meu pai foram escolhidos baseados nessa suspeita", contou Victor Acha Mazzini, filho da vítima. 
Victor completou que a hemocultura - exame que irá dizer o real nome da bactéria, deve ficar pronto ainda nesta terça (03). Depois, a família pretende passar todas as informações necessárias aos especialistas que querem estudar o caso. 
"Hoje estamos focados no velório e enterro do meu pai. Mas assim que resolvermos tudo, vou fechar a conta no hospital - que ficou bem alta, e pegar prontuário e exames", explicou. 
O médico dermatologista Vidal Haddad Junior, que durante três anos pesquisou cerca de 300 casos de acidentes causados por animais aquáticos, acredita que a bactéria que infectou o capixaba é do tipo Vibrio Vulnificus, pois a  Aeromonas é mais comum em água doce.
"Essa bactéria pode ser encontrada em vários locais, até na água do mar. Mas a maioria das pessoas que tem contato com a Vibrio não são infectadas. A infecção depende de vários fatores, como a pessoa ser imunocomprometida, idosa ou até mesmo o tipo de agressividade da bactéria.  O que vitimou meu colega (de profissão) passa muito por fatores aleatórios e azar. Tantas pessoas se machucam na água, bem mais gravemente, e não sofrem infecções. Mas, infelizmente, acontece com alguns", lamentou. 

DA INFECÇÃO À MORTE EM 9 DIAS

De acordo com Rachel Mazzini, ela  e o marido estavam nadando quando o médico esbarrou em uma pedra onde havia um coral e cortou superficialmente o braço, no sábado (22). Como o ferimento era leve, o casal continuou a viagem normalmente. Contudo, dias depois, Mazzini começou a apresentar sintomas de infecção. 
Médico Francisco Mazzini com a mulher, a pediatra Rachel Acha Mazzini Crédito: Arquivo Pessoal
"Na terça-feira de madrugada (25), ele acordou com calafrio e sudorese (suor). O braço dele estava muito vermelho. Eu acionei o serviço médico no hotel, ele foi examinado e encaminhado ao hospital em Cancún. Na unidade, eles informaram que se tratava de uma bactéria, iniciaram o tratamento com antibiótico e logo em seguida ele recebeu alta", lembra. 
No dia seguinte ao atendimento, na quarta-feira (26), o casal se dirigiu ao aeroporto para retornar ao Brasil. Prestes a embarcar, Rachel percebeu que o marido não estava bem e acionou novamente o serviço médico. Mazzini já deu entrada no hospital em estado considerado crítico pelos médicos e foi internado na UTI. A bactéria se alastrou pelo corpo do paciente, que morreu na última segunda (02). 

Veja Também

Médico capixaba que pegou bactéria em coral será cremado em Cancún

Morre médico capixaba que pegou bactéria em Cancún, no México

Caso de médico do ES em estado grave em Cancún é raríssimo, diz especialista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados