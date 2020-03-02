Morre médico capixaba que pegou bactéria em Cancún, no México

Médico Francisco Jorge Mazzini, que contraiu bactéria no México Crédito: Redes Sociais

O médico deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva no último sábado (29), e, desde então, permanecia em estado grave. Segundo a família, o médico entrou em estado de choque séptico, que é quando uma infecção se alastra pelo corpo. Ele morreu após a falência de múltiplos órgãos.

Em breve conversa com a reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (2), a esposa de Francisco, a pediatra Rachel Acha Mazzini, contou que o marido estava internado em estado gravíssimo, em ventilação assistida e inconsciente. Mazzini foi passar o carnaval em Cancún com a esposa. Por volta das 18h50, ela informou o falecimento do marido.

INFECÇÃO GENERALIZADA

Mazzini já deu entrada no hospital em estado considerado crítico pelos médicos. Ele foi internado na UTI. Segundo Rachel, os médicos informaram que Mazzini entrou em um estado de choque séptico, que é quando a bactéria se alastra pelo corpo do paciente, afetando vários órgãos.