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No México

Morre médico capixaba que pegou bactéria em Cancún, no México

O cirurgião-geral Francisco Mazzini, de 66 anos, contraiu uma bactéria após cortar o braço em um coral enquanto nadava

Publicado em 02 de Março de 2020 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 18:59
Médico Francisco Jorge Mazzini, que contraiu bactéria no México Crédito: Redes Sociais
Morreu na noite desta segunda-feira (2) o cirurgião-geral Francisco Mazzini, de 66 anos, que contraiu uma bactéria após cortar o braço em um coral enquanto nadava em Cancún, no México.
O médico deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva no último sábado (29), e, desde então, permanecia em estado grave. Segundo a família, o médico entrou em estado de choque séptico, que é quando uma infecção se alastra pelo corpo. Ele morreu após a falência de múltiplos órgãos.
Em breve conversa com a reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (2), a esposa de Francisco, a pediatra Rachel Acha Mazzini, contou que o marido estava internado em estado gravíssimo, em ventilação assistida e inconsciente. Mazzini foi passar o carnaval em Cancún com a esposa. Por volta das 18h50, ela informou o falecimento do marido.

INFECÇÃO GENERALIZADA

Mazzini já deu entrada no hospital em estado considerado crítico pelos médicos. Ele foi internado na UTI. Segundo Rachel, os médicos informaram que Mazzini entrou em um estado de choque séptico, que é quando a bactéria se alastra pelo corpo do paciente, afetando vários órgãos.
A bactéria se alastrou pelo corpo do médico, que está com infecção generalizada. Esposa pede ajuda para arcar com despesas médicas Crédito: Arquivo Pessoal

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