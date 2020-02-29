Médico capixaba pega bactéria em Cancún e é internado em estado grave

A bactéria se alastrou pelo corpo do médico, que está com infecção generalizada. Esposa pede ajuda para arcar com despesas médicas Crédito: Arquivo Pessoal

ATUALIZAÇÃO: Na noite desta segunda-feira (02), a família do médico Francisco Mazzini, que estava internado desde a última quarta-feira (26), em um hospital em Cancún, no México, informou que o médico teve falência múltipla de órgãos e morreu.

O cirurgião geral Francisco José Jorge Mazzini, 66 anos, está internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Cancún, no México, após cortar o braço em um coral e contrair uma bactéria durante uma viagem. Segundo a família, o médico entrou em estado de choque séptico, que é quando uma infecção se alastra pelo corpo.

Mazzini foi passar o Carnaval em Cancún com a esposa, a pediatra Rachel Acha Mazzini. De acordo com ela, eles estavam nadando quando o médico esbarrou em uma pedra onde havia um coral e cortou superficialmente o braço, no último sábado (22). Como o ferimento era leve, o casal continuou a viagem normalmente. Contudo, dias depois, Mazzini começou a apresentar sintomas de infecção.

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"Na terça-feira de madrugada (25), ele acordou com calafrio e sudorese (suor). O braço dele estava muito vermelho. Eu acionei o serviço médico no hotel, ele foi examinado e encaminhado ao hospital em Cancún. Na unidade, eles informaram que se tratava de uma bactéria, iniciaram o tratamento com antibiótico e logo em seguida ele recebeu alta" Rachel Mazzini - Pedriatra e esposa do médico

No dia seguinte ao atendimento, na quarta-feira (26), o casal se dirigiu ao aeroporto para retornar ao Brasil. Prestes a embarcar, Rachel percebeu que o marido não estava bem e acionou novamente o serviço médico.

"Ele estava ofegante, muito pálido, se sentindo mal. Não tinha como eu entrar no avião com ele daquele jeito, ele ia passar mal lá dentro, talvez não chegasse a Vitória. Foi então que retornamos ao hospital pela segunda vez", declarou.

INFECÇÃO GENERALIZADA

Mazzini já deu entrada no hospital em estado considerado crítico pelos médicos. Ele foi internado na UTI, onde se encontra desde então. Segundo Rachel, os médicos informaram que Mazzini entrou em um estado de choque séptico, que é quando a bactéria se alastra pelo corpo do paciente, afetando vários órgãos.

"A bactéria que ele adquiriu vem de um coral e é extremamente agressiva. No caso dele está bem avançada e causou uma infecção generalizada, que vai deteriorando vários órgãos como rins, fígado, coração. Ele está sedado, fazendo hemodiálise desde o dia que foi internado. A gente tem esperanças, mas o estado dele é grave" Rachel Mazzini - Pediatra e esposa do médico

FAMÍLIA PEDE AJUDA PARA ARCAR COM DESPESAS MÉDICAS

As despesas médicas do médico capixaba em Cancún já chegam a US$ 55 mil, o que equivale a aproximadamente R$ 250 mil. Segundo a esposa, o casal fez um seguro de saúde para viagem, mas as despesas, que incluem internação, medicamentos e exames, ultrapassaram a quantia que os seguro cobre. Preocupada em manter o tratamento do marido, ela pede ajuda de amigos e familiares.

"Desde que ele foi internado, eu já tive que fazer dois depósitos em quantias muito altas. Eles estão prestes a me pedir um terceiro depósito, mas ninguém tem esse dinheiro assim na mão, sem vender nada. Estamos contando com a ajuda da classe médica do Espírito Santo e da família, e peço que quem puder, que contribua com qualquer quantia. Peço também orações para meu marido, porque sabemos que o estado é crítico", pediu Rachel. Mazzini trabalha como cirurgião em hospitais públicos e particulares da Grande Vitória.