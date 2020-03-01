Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Família tenta UTI aérea para médico capixaba internado em Cancún
Contraiu bactéria

Família tenta UTI aérea para médico capixaba internado em Cancún

O cirurgião geral Francisco Mazzini permanece em estado grave. Ele foi infectado após se cortar em um coral quando nadava no México e familiares fazem vaquinha para arcar com os custos

Publicado em 01 de Março de 2020 às 10:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 10:17
Francisco Mazzini contraiu uma bactéria quando nadava em Cancún, no México Crédito: Arquivo Pessoal
ATUALIZAÇÃO: Na noite desta segunda-feira (02), a família do médico Francisco Mazzini, que estava internado desde a última quarta-feira (26), em um hospital em Cancún, no México, informou que o médico teve falência múltipla de órgãos e morreu.
A família do cirurgião geral capixaba Francisco José Jorge Mazzini, de 66 anos, que está internado em estado grave desde a última quinta-feira (27) em Cancún, no México, está tentando viabilizar uma UTI aérea que consiga transportar o médico até o Brasil. Uma equipe do Hospital Albert Einsten avalia o procedimento, que é considerado complexo, devido ao quadro clínico do médico.
Segundo Enzo Acha Mazzini, filho do cirurgião, o estado do pai ainda é considerado grave. Ele contraiu uma bactéria após cortar o braço num coral, e segue tomando antibióticos e fazendo hemodiálise, além de medicamentos que mantêm a pressão sanguínea sob controle. Contudo, para o filho, que também é médico, a situação do pai é difícil de ser revertida.
Ele está lá aguentando até hoje. Cheguei a pensar de que ele poderia ter ido a óbito, pela gravidade do quadro, mas ele se mantém vivo ainda, não sei como. Ele era diabético, já teve algumas infecções, mas nada nesse grau de gravidade, afirma.

Veja Também

Sobe para seis o número de casos suspeitos de coronavírus no ES

Coronavírus: capixaba está em cidade isolada na Itália e quer voltar ao ES

Coronavírus: vou viajar para país com surto da doença, o que fazer?

Francisco e a esposa, a pediatra Rachel Acha Mazzini, foram para Cancún para passar o carnaval. No último sábado (22), o cirurgião nadava no mar quando esbarrou em uma pedra, onde havia um coral, e acabou se cortando superficialmente no braço. Ele começou a passar mal dias depois e foi internado no dia 25, com sintomas de infecção. Mazzini recebeu alta e o casal chegou a ir até o aeroporto para voltar ao Brasil, no dia 26, mas o quadro do médico piorou e ele voltou a ser internado.
Enzo acredita que o pai teria que passar por uma cirurgia para limpeza do braço, local onde é o foco da infecção. Porém, devido a gravidade, os médicos ainda estão avaliando o melhor procedimento a ser adotado.
Médico Francisco Jorge Mazzini, que contraiu bactéria no México Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Na sexta-feira (28), o filho mais novo do casal, Rafael Acha Mazzini, foi para o México acompanhar a situação do pai. A família calcula que as despesas médicas já chegam a cerca de R$ 250 mil. Preocupados em manter o tratamento, eles pedem a ajuda de amigos e familiares.
"Desde que ele foi internado, eu já tive que fazer dois depósitos em quantias muito altas. Eles estão prestes a me pedir um terceiro depósito, mas ninguém tem esse dinheiro assim na mão, sem vender nada. Estamos contando com a ajuda da classe médica do Espírito Santo e da família, e peço que quem puder, que contribua com qualquer quantia. Peço também orações para meu marido, porque sabemos que o estado é crítico", pediu Rachel, esposa do médico. Mazzini trabalha como cirurgião em hospitais públicos e particulares da Grande Vitória.

Contas para contribuição com as despesas do médico Francisco Mazzini

1- Enzo Acha Mazzini (CPF 095.577.827-14)- Banco Banestes, Ag. 0271, Conta Corrente 233.7172-7 

2- Victo Acha Mazzini (CPF 105.969.197-35)- Banco Santander, Ag. 3345, Conta Corrente 01007639-9/ Sicoob, Ag. 3008, Conta Corrente 105.924-6 

3- Rachel Duarte Acha Mazzini (CPF 488.994.887-20- Banco Itaú, Ag. 7074, Conta Corrente 28239-8

4 - Também é possível doar por meio da vaquinha virtual no link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-kiko-mazzini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados