Família tenta UTI aérea para médico capixaba internado em Cancún

Francisco Mazzini contraiu uma bactéria quando nadava em Cancún, no México Crédito: Arquivo Pessoal

ATUALIZAÇÃO: Na noite desta segunda-feira (02), a família do médico Francisco Mazzini, que estava internado desde a última quarta-feira (26), em um hospital em Cancún, no México, informou que o médico teve falência múltipla de órgãos e morreu.

A família do cirurgião geral capixaba Francisco José Jorge Mazzini, de 66 anos, que está internado em estado grave desde a última quinta-feira (27) em Cancún, no México , está tentando viabilizar uma UTI aérea que consiga transportar o médico até o Brasil. Uma equipe do Hospital Albert Einsten avalia o procedimento, que é considerado complexo, devido ao quadro clínico do médico.

Segundo Enzo Acha Mazzini, filho do cirurgião, o estado do pai ainda é considerado grave. Ele contraiu uma bactéria após cortar o braço num coral, e segue tomando antibióticos e fazendo hemodiálise, além de medicamentos que mantêm a pressão sanguínea sob controle. Contudo, para o filho, que também é médico, a situação do pai é difícil de ser revertida.

Ele está lá aguentando até hoje. Cheguei a pensar de que ele poderia ter ido a óbito, pela gravidade do quadro, mas ele se mantém vivo ainda, não sei como. Ele era diabético, já teve algumas infecções, mas nada nesse grau de gravidade, afirma.

Francisco e a esposa, a pediatra Rachel Acha Mazzini, foram para Cancún para passar o carnaval. No último sábado (22), o cirurgião nadava no mar quando esbarrou em uma pedra, onde havia um coral, e acabou se cortando superficialmente no braço. Ele começou a passar mal dias depois e foi internado no dia 25, com sintomas de infecção. Mazzini recebeu alta e o casal chegou a ir até o aeroporto para voltar ao Brasil, no dia 26, mas o quadro do médico piorou e ele voltou a ser internado.

Enzo acredita que o pai teria que passar por uma cirurgia para limpeza do braço, local onde é o foco da infecção. Porém, devido a gravidade, os médicos ainda estão avaliando o melhor procedimento a ser adotado.

Médico Francisco Jorge Mazzini, que contraiu bactéria no México Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na sexta-feira (28), o filho mais novo do casal, Rafael Acha Mazzini, foi para o México acompanhar a situação do pai. A família calcula que as despesas médicas já chegam a cerca de R$ 250 mil. Preocupados em manter o tratamento, eles pedem a ajuda de amigos e familiares.

"Desde que ele foi internado, eu já tive que fazer dois depósitos em quantias muito altas. Eles estão prestes a me pedir um terceiro depósito, mas ninguém tem esse dinheiro assim na mão, sem vender nada. Estamos contando com a ajuda da classe médica do Espírito Santo e da família, e peço que quem puder, que contribua com qualquer quantia. Peço também orações para meu marido, porque sabemos que o estado é crítico", pediu Rachel, esposa do médico. Mazzini trabalha como cirurgião em hospitais públicos e particulares da Grande Vitória.