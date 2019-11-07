Professora da Ufes lança livro sobre ameaça das bactérias resistentes

Acham que é só lá porque ainda não estão pesquisando por aqui. A Escherichia coli é uma bactéria que vive nos intestino de todos nós. Uma espécie dela está sendo selecionada. E ela pode se multiplicar de forma muito rápida: em 12h ou 18h você já tem uma colônia muito grande. Ou seja, ela coloniza mais rápido, se divide mais rapidamente e passa resistência também de forma mais rápida. E tem uma aderência muito grande à mucosa da pele, à mucosa intestinal. Faz um estrago como o que atingiu aquelas crianças na creche em Vila Velha este ano.