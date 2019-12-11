Hospital Infantil de Vitória Crédito: Internauta

Uma das principais queixas dos pacientes e também dos funcionários é a precariedade do prédio onde o hospital funciona. Fios desencapados, portas quebradas e falta de extintores de incêndio foram verificados durante vistorias no local. Médicos e enfermeiros relataram trabalhar com medo

No início de 2019, o Corpo de Bombeiros entendeu a necessidade de interditar o local, após uma inspeção. De acordo com a corporação, havia riscos em grande parte da rede elétrica. No entanto, por ser um hospital de referência que atende um grande número de crianças, a unidade não foi interditada. Em vez disso, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) se comprometeu a criar um projeto para modificar a rede elétrica. Além disso, uma viatura do Corpo de Bombeiros foi colocada de plantão no local.

Hospital Infantil continua funcionando de forma irregular sem alvará do Corpo de Bombeiros Crédito: Marcelo Prest

Your browser does not support the audio element. Hospital Infantil de Vitória continua sem alvará e com bombeiros de plantão

Em 2018, o Ministério Público Estadual fez um acordo com o Estado, que prometeu transferir a área de oncologia para o Hospital da Polícia Militar, em Bento Ferreira, até dezembro daquele ano. Porém, as obras ainda não terminaram e a transferência, que era para ter sido feita há um ano, não foi realizada.

O QUE DIZ A SECRETARIA DE SAÚDE

De acordo com a Sesa, o projeto de adequação do Hospital Infantil continua em execução. Intervenções como "troca da rede elétrica, sinalização das saídas de emergência, implantação de detector de fumaça, pontos de iluminação de emergência, e sistema de alarme estão sendo implementadas" . Além disso, foram adquiridos novos extintores. A viatura dos bombeiros continua no local de forma preventiva.

Em relação ao alvará da Vigilância Sanitária, a Sesa disse que o monitoramento dos hospitais públicos segue a legislação vigente, Lei nº 6.006/99  artigo 40, que isenta de licença ou alvará estabelecimentos integrantes da administração pública ou por ela instituídos, ficando sujeitos às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à assistência e responsabilidade técnica. Sobre o alvará do Corpo de Bombeiros, o hospital ainda passa por processo de regularização. O documento não foi expedido.