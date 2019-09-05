Governo do ES avalia fechar prédio do Hospital Infantil de Vitória

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 11:17
O governo do Estado avalia fechar o prédio onde hoje funciona o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. Ainda não foi definido se os serviços serão transferidos para outras unidades ou se será construído um novo hospital.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda estuda se o prédio terá alguma outra destinação.
A unidade funciona sem o alvará do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, segundo a Defensoria Pública, desde 2014.
Só este ano, o hospital teve pelo menos três princípios de incêndio, um no setor de oncologia, um no CTI e um no setor de raio-x.
A informação foi anunciada em uma coletiva de imprensa que acontece na manhã desta quinta-feira (05) na sede da Sesa, na Enseada do Suá, em Vitória. Participam da coletiva o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, tenente-coronel Carlos Wagner Borges.
Segundo o secretário "não há vantagem administrativa e financeira em reformar estruturalmente aquele prédio".
Por enquanto, a governo do ES vai realizar investimentos para resolver as questões emergenciais da unidade.
