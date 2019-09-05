Riscos

Governo do ES avalia fechar prédio do Hospital Infantil de Vitória

Ainda não foi definido se os serviços serão transferidos para outras unidades ou se será construído um novo hospital

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 11:17

Hospital Infantil de Vitória Crédito: Internauta

O governo do Estado avalia fechar o prédio onde hoje funciona o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. Ainda não foi definido se os serviços serão transferidos para outras unidades ou se será construído um novo hospital.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda estuda se o prédio terá alguma outra destinação.

A unidade funciona sem o alvará do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, segundo a Defensoria Pública, desde 2014.

Só este ano, o hospital teve pelo menos três princípios de incêndio, um no setor de oncologia, um no CTI e um no setor de raio-x.

A informação foi anunciada em uma coletiva de imprensa que acontece na manhã desta quinta-feira (05) na sede da Sesa, na Enseada do Suá, em Vitória. Participam da coletiva o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, tenente-coronel Carlos Wagner Borges.

Segundo o secretário "não há vantagem administrativa e financeira em reformar estruturalmente aquele prédio".

Por enquanto, a governo do ES vai realizar investimentos para resolver as questões emergenciais da unidade.





