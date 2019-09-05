Home
>
Grande Vitória
>
Hospital infantil: crianças são transferidas após curto-circuito em ala

Hospital infantil: crianças são transferidas após curto-circuito em ala

O princípio de incêndio aconteceu na manhã deste sábado (31) no setor de Oncologia. Uma funcionária passou mal

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 05:54

O Hospital Infantil de Vitória é um dos prédios públicos que estão sem o alvará dos Bombeiros Crédito: Marcelo Prest

Um princípio de incêndio assustou funcionários e pacientes do setor de Oncologia do Hospital Infantil de Vitória, na manhã deste sábado (31). Bombeiros que atuam no hospital relataram à reportagem que um curto-circuito atingiu os reatores das luminárias da sala onde as crianças fazem quimioterapia. Uma funcionária, que tem asma, passou mal por causa da fumaça forte, segundo os bombeiros. A unidade funciona sem alvará da corporação. 

Recomendado para você

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

A nova estrutura deve atender cerca de 65 pacientes por mês e acabar com o deslocamento de moradores da região para realizar o tratamento em outros municípios

Colatina ganha centro de radioterapia e expande rede de tratamento no ES

00:00 /
Hospital infantil - crianças são transferidas após curto-circuito em ala

O princípio de incêndio ocorreu por volta das 6h15. A luz do setor precisou ser desligada, e os pacientes foram transferidos para outros espaços.

Por nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) confirmou o episódio, mas disse que o que houve foi a queima de uma luminária no setor de Oncologia, onde estavam poucos pacientes. "Em relação ao episódio da manhã deste sábado (31), a direção do hospital informa que se tratou de uma luminária da oncologia que queimou, mas esclarece que a manutenção e troca da mesma já está sendo feita e, enquanto isso, os pacientes estão em outra sala recebendo atendimento. Esclarece ainda que a unidade está em seu funcionamento normal", informou a secretaria na nota.

Alvará

O incidente é mais um episódio que expõe a situação da unidade, que funciona sem alvará do Corpo de Bombeiros e vem sofrendo vários princípios de incêndio e curto-circuitos nos últimos meses. O hospital já passa por reformas, mas como ainda há riscos, bombeiros estão de plantão 24 horas por dia no local. Para a corporação, o hospital deveria ser interditado.

Durante uma vistoria no Hospital Estatual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG), o Corpo de Bombeiros afirma que foram encontradas várias irregularidades, como: necessidade de apresentação de Projeto Técnico de Segurança Contra incêndio e Pânico, execução de sistemas de proteção contra incêndio, elaboração de projeto elétrico e execução de todo o sistema elétrico, elaboração de plano de emergência e constituição de brigada de incêndio, dentre outras ações.

> Três hospitais públicos estão sem alvarás de incêndio no ES

Em relação ao episódio da manhã deste sábado, a direção do hospital informou que as obras de um novo setor de Oncologia estão sendo finalizadas na unidade do hospital anexa ao HPM, e que ainda este ano será inaugurada.

Bombeiros no Hospital Infantil de Vitória, onde ocorreu princípio de incêndio Crédito: Ricardo Medeiros

"A Secretaria de Estado de Saúde esclarece que nos últimos anos não foram feitas reformas e manutenções necessárias no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória e, por isso, a nova gestão está empenhando esforços para garantir as mudanças necessárias. A troca de toda a rede elétrica da unidade já está sendo feita, incluindo a programação de troca de todas as luminárias, iniciando pelas áreas assistenciais", diz ainda a Sesa.

> Bombeiros de plantão no Hospital Infantil são o retrato do absurdo

"O projeto elaborado para adequação de toda a unidade está sendo ajustado, junto ao Corpo de Bombeiros, para execução das intervenções, atendendo as normas exigidas pela corporação", informa ainda a secretaria.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais