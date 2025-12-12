Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: quando um hotel se torna um resort? Saiba os critérios

CBN Vitória ao vivo: quando um hotel se torna um resort? Saiba os critérios

No programa desta sexta (12), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:44

No programa CBN Vitória desta sexta (12), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

Trecho urbano da rodovia deixa de ser federal para ser uma via administrada pela cidade. Contorno até então chamado de Mestre Álvaro passa a ser a BR 101

BR 101 na Serra passa a ser a Avenida Mestre Álvaro; entenda mudança

Athos Bucater, de 27 anos, e Maria Eduarda Vitali, de 21, viajavam para hospedagem da família dele, quando o carro em que estavam e outro veículo colidiram; o outro motorista ficou ferido

Amigos morrem em acidente a caminho de pousada de Itaúnas, no ES

No programa desta sexta (12), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: quando um hotel se torna um resort? Saiba os critérios

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais