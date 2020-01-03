Ficar presa na roleta de ônibus: um exemplo da falta de acessibilidade

Passageira fica presa na roleta de ônibus em Guarapari Crédito: Reprodução/ Internauta

A humilhante situação de ficar presa em uma roleta de ônibus, vivida por uma passageira em Guarapari , é um reflexo da falta de acessibilidade nos espaços sociais, seja público ou privado, pondera Rayane Souza, digital influencer, ativista e colunista da Revista AG.

Rayane destaca que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo terceiro, que entre os objetivos da República está a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. "Mas não foi isto o que aconteceu com a Elizângela Pereira, que foi desrespeitada e humilhada".

No último dia 30, Elizângela Pereira, que trabalha com serviços gerais, ficou presa na roleta de um ônibus em Guarapari, litoral do Espírito Santo. Ela pegou o coletivo com a filha e o sobrinho, além da mãe, que é idosa, para ir até o Centro da cidade. Ao ver que o ônibus estava lotado, ela pediu ao motorista para que a mãe e as crianças entrassem pela porta do meio, que ela pagaria as passagens. "Não tinha como minha mãe ficar na frente do ônibus, não tinha lugar. O motorista abriu a porta do meio para a minha mãe e as crianças. Eles entraram e eu continuei na parte da frente. Aí o motorista disse que estava errado, que era obrigação de todas as pessoas passarem pela roleta. Aí eu falei: 'Beleza', e tentei passar", lembrou.

Ela ficou mais de 25 minutos presa, com o ônibus circulando, até que o socorro fosse viabilizado. Um mecânico da viação foi enviado para soltar a roleta e liberar a passageira. "É inadmissível o que ela vivenciou, uma falha grande do sistema, que não se preocupa com os cidadãos. Onde está a fiscalização? As estatísticas do próprio Ministério da Saúde já revelam que as pessoas no Brasil não seguem o padrão social de corpo. Mais da metade da população está acima do peso. Então, por que ainda preparam os espaços públicos para quem tem 48 quilos?", questiona Rayane.

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Ela cita ainda como exemplo os cinemas, onde salas com cem lugares, por exemplo, só disponibilizam seis vagas para pessoas obesas. "Quem faz políticas públicas não olha para a realidade. Estamos vivendo uma realidade em que basta estar fora do padrão para ser discriminado. E, se a pessoa for gorda, é apontada como causadora dos seus próprios problemas. Isto precisa mudar. É preciso respeitar todos os cidadãos", avalia Rayane.

FALTA DE EMPATIA COM O OUTRO

A falta de empatia com a situação vivida pela passageira revela, segundo a psicóloga e terapeuta de família Adriana Muller, o quanto a sociedade em que vivemos ainda está moralmente imatura. "Poucos se solidarizaram ou se dispuseram a ajudar a passageira, com o que ela estava vivendo. Via de regra a atitude, nessas situações, é de fazer zoação, apontar aspectos físicos da pessoa, fazer fotos e vídeos. São atitudes que distanciam as pessoas. E, quando estou distante, não me sinto responsável pelo bem-estar do outro. E o desenvolvimento moral é definido pelas atitudes que tomo para promover o bem-estar coletivo e o meu", observa.

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Em relação à humilhação sofrida por Elizângela Pereira, a terapeuta avalia que ela é prejudicial ao desconstruir a noção que temos como pessoa de valor. "Fazemos um esforço constante de manter as nossas atitudes como o esperado, para sermos melhores, e o que chamo de sermos pessoas de valor é o que revela o melhor em cada atitude. Mas, quando se vive uma humilhação como essa, tudo é desconsiderado e o foco vai evidenciar o corpo, o peso, a roupa, a cor, a orientação sexual, a deficiência, ou seja, coisas que não estão ligadas com os valores da pessoa. Destacam aspectos que minam ainda mais o senso de competência dela, a noção de pessoa de valor, e isto é desumano, não se faz", destaca.

Adriana ressalta que os fatos ocorridos no ônibus tornam evidente ainda outras atitudes cotidianas que vivenciamos e testemunhamos, de pequenos desvios morais, e de falta de compreensão de que o bem-estar do outro é responsabilidade nossa e também do poder público. "Precisamos construir e viver em uma sociedade em que as pessoas sejam éticas e que as instituições sejam justas. Pessoas moralmente éticas têm empatia, solidariedade, valores presentes nas ações, e não só nas palavras. Precisamos de cidadãos do bem e instituições justas promovendo espaços em que a cidadania aconteça", pontua.

DIAS DIFÍCEIS

Três dias depois, Elizângela relata que ainda sofre com as consequências do que vivenciou. "Preciso andar de ônibus e agora todo mundo me reconhece, falam sobre o assunto, querem detalhes do ocorrido, quando o que desejo é esquecer", desabafa.

Diz que ainda não recebeu nenhum apoio da viação de ônibus e que, no dia seguinte aos fatos, precisou ir para uma unidade de saúde em busca de atendimento médico. "Quando me acalmei, chegaram as dores. Fiquei muito tempo presa, tensa, sendo humilhada. Agora estou com dores em várias partes do corpo", conta.

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