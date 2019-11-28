Publicitária disse que motorista de Uber a expulsou do carro por ela ser gorda Crédito: Reprodução/Instagram

Your browser does not support the audio element. Publicitária diz ter sido expulsa de Uber em Vila Velha por ser gorda

"Pode sair do meu carro! Não carrego gente gorda!". Foram com essas palavras que a publicitária Nathielle Hernandez, de 31 anos, afirma ter sido expulsa de um carro da Uber , durante uma corrida, em Vila Velha . Ela conta que na última terça-feira (26) estava com o marido, o filho e o pai quando passou por momentos de humilhação e preconceito. Procurada, Uber afirma que desativou motorista do aplicativo.

De acordo com Nathielle, era por volta das 17 horas da última terça (26) quando o marido pediu um Uber para ir do Centro de Vila Velha para a Praia da Costa. Assim que o carro chegou, um Prisma prata, o pai dela, de 64 anos, abriu a porta da frente para sentar com o neto, de 2 anos.

"O motorista acelerou, fazendo com que meu pai quase caísse com meu filho no colo. Meu pai perguntou porque ele estava fazendo aquilo, e ele respondeu: 'eu vou acelerar mesmo, porque não quero que ela entre no meu carro'. Até então, eu não sabia disso, não ouvi. Fiquei sem entender e entrei no banco de trás com o meu marido. Foi quando ele olhou pra mim e disse, bem nervoso: 'Você pode sair! Não carrego gente gorda!' Eu não esqueço. E olhou pra mim e falou de forma bem humilhante." Nathielle Hernandez - Publicitária

Mesmo sendo militante do feminismo e assumidamente feliz como uma mulher gorda, Nathielle contou que a situação a deixou sem reação. Ela disse que o pai rebateu o motorista para defendê-la. Mas ele continuava afirmando que o pai, o marido e o filho dela poderiam entrar no carro, mas a publicitária não. Houve uma discussão e, após a expulsão, a família saiu do veículo. Já o motorista foi embora já com a corrida iniciada.

"Ele estava visivelmente irritado. Gritou e nos xingou. Até minha ficha cair e eu entender que estava sendo expulsa do Uber por ser gorda, demorou um pouco. Já passei por várias situações de gordofobia, mas nada tão violento. Eu comecei a tremer, queria chorar, me senti um lixo. Por mais que eu me ame como mulher gorda, ser pega de surpresa assim, ainda mais envolvendo minha família, acabou comigo. É a segunda vez que me expulsam de um Uber por ser gorda. Mas da outra vez eu estava sozinha e abstraí. Dessa vez, tive testemunhas. Meu pai é um senhor de 64 anos e quase caiu com meu filho..." Nathielle Hernandez - Publicitária

A vítima conta que chegou a sair de casa com o marido para registrar um boletim de ocorrência. Mas no caminho o casal desistiu por medo de que o motorista fizesse algo contra eles.

"Decidi postar a história nas redes sociais porque sou completamente contra a gordofobia. Por defender os direitos das mulheres e de que elas não se calem, decidi expor a revolta e o constrangimento que passei. Porque além de me atingir como mulher gorda, ele atingiu minha família, sendo extremamente grosseiro e violento. Me sinto péssima em saber que, infelizmente, estamos em uma evolução tecnológica, em pleno 2019, mas casos de preconceito ainda existem. Com certeza além de gordofóbico, ele deve ser machista, racista, homofóbico... E não entende que somos livres para sermos quem quisermos ser, tendo os mesmos direitos", concluiu.

UBER DESATIVA MOTORISTA DE APLICATIVO

A Uber foi procurada pela reportagem e informou, por nota, que desativou o motorista da plataforma. A empresa afirmou, ainda, que leva esse tipo denúncia muito a sério e lamentou que essa situação tenha ocorrido envolvendo um motorista do aplicativo.