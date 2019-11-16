Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vídeo: advogado, professora e sambista relatam casos de preconceito
Dia da Consciência Negra

Vídeo: advogado, professora e sambista relatam casos de preconceito

'Para uma sociedade racista do ponto de vista velado, basta o corpo negro', avalia o doutor em Educação, Gustavo Forde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 16:51

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 16:51

Militante do Movimento Negro e pesquisador das relações étnico-raciais e de estudos afro-brasileiros, o doutor em Educação Gustavo Forde é taxativo ao afirmar que a sociedade brasileira é preconceituosa quando o assunto é discriminação por causa da raça ou da cor.
Após publicação de uma entrevista no site e no jornal A Gazeta, em abril deste ano, Forde foi alvo de ataques racistas na internet. Um dos internautas disse: Você já viu esses sociólogos e filósofos sempre malvestidos, barbas malfeitas e cabelo todo imundo? Parece que não sabem o que é higiene pessoal.
Após o episódio, Forde protocolou uma notícia-crime contra dois autores no Ministério Público Federal (MPF) em setembro. Para uma sociedade racista do ponto de vista velado, basta o corpo negro. A cara preta é suficiente para que essas pessoas estejam em condição de sofrer racismo, destaca.

LEGISLAÇÃO

Há 30 anos, o Brasil conta com uma legislação específica para tratar casos de intolerância racial. Sancionada em 1989, a Lei 7.716 define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
O advogado André Moreira explica que preconceito é um conjunto de ideias preconcebidas que podem ser aprendidas em espaços como a própria casa, na escola, na rua ou nas redes sociais. Quando as ideias dão lugar a um ato ou omissão que impede alguém de acessar um direito fundamental, fundado na questão da etnia ou da cor, está caracterizada a discriminação.
O racismo é a discriminação racial prevista na lei. Quando você xinga uma pessoa diretamente com a intenção de desmoralizá-la e se esse xingamento vem acompanhado de uma qualificação racial, está caracterizada a injúria racial qualificada pelo elemento racial, explica.
O advogado complementa: Não existe isso de tentar transformar o racismo ou a injúria em brincadeira. Não é brincadeira tentar desmoralizar uma pessoa perante um grupo social usando a questão racial. Isso sempre foi passivo de criminalização, sentencia.
Episódios de preconceito sempre permearam a vida de Ana Eliza Nascimento, 20. A estudante de Psicologia diz que só começou a aceitar sua negritude aos 16 anos.
Achava que meu cabelo solto, natural, não era bonito porque sempre ouvi comentários negativos. Com o tempo, fui me entendendo enquanto mulher preta. Era muito difícil me encontrar em um ambiente sem referências que se parecessem comigo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados