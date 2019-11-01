'Ela está cada dia melhor', diz mãe de criança ferida por concreto no ES

No Whatsapp, ela escreveu: Queria agradecer principalmente a Deus, por ser um Deus amoroso que tem cuidado muito da minha filha e colocado ótimos médicos para cuidar dela, quero agradecer também a minha família, todos os amigos e até mesmo aqueles que não nos conhecem, obrigada de coração pelas orações, carinho e amor por nós. Anna Luíza é guerreira e está cada dia melhor, quero tranquilizar a todos e dizer que tenho fé que logo iremos para casa...Devemos sempre nos lembrar que o amor move montanhas... Obrigada a todos!.