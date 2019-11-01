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Acidente em Guarapari

'Ela está cada dia melhor', diz mãe de criança ferida por concreto no ES

Sheila, mãe de Anna Luíza, menina de 2 anos e oito meses que foi vítima de um acidente em Guarapari, foi às redes sociais nesta sexta-feira (01) agradecer pelo apoio que vem recebendo, inclusive de pessoas que não conhece
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 16:40

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 16:40

Anna Luíza com a mãe, Sheila Crédito: Arquivo pessoal
Sheila, mãe de Anna Luíza, menina de 2 anos e oito meses que foi vítima de um acidente em Guarapari, foi às redes sociais nesta sexta-feira (01) agradecer pelo apoio que vem recebendo, inclusive de pessoas que não conhece. Segundo ela, Anna Luíza está cada dia melhor.
No Whatsapp, ela escreveu: Queria agradecer principalmente a Deus, por ser um Deus amoroso que tem cuidado muito da minha filha e colocado ótimos médicos para cuidar dela, quero agradecer também a minha família, todos os amigos e até mesmo aqueles que não nos conhecem, obrigada de coração pelas orações, carinho e amor por nós. Anna Luíza é guerreira e está cada dia melhor, quero tranquilizar a todos e dizer que tenho fé que logo iremos para casa...Devemos sempre nos lembrar que o amor move montanhas... Obrigada a todos!.
Em conversa com a Reportagem de A Gazeta nesta quinta-feira (31), a avó da criança, Geni Rodrigues de Abreu, havia informado que a menina foi transferida para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, e que apresenta melhoras contínuas.

RELEMBRE O ACIDENTE

Um pedaço do concreto da varanda de um edifício na Praia do Morro, em Guarapari, se soltou da estrutura e atingiu em cheio a cabeça de Anna Luiza, que passava pela calçada no colo do pai. O acidente aconteceu no dia 19 de de outubro. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais. Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto.
A criança chegou a ser socorrida pelo Samu para o Hospital São Franscisco de Assis, também na Praia do Morro, e depois havia sido transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Vitória.

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