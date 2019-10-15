Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Dia do Professor: muita dedicação, pouca valorização

Em Especial ao Dia do Professor, A Gazeta percorreu alguns municípios capixabas para contar os desafios da profissão
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

15 out 2019 às 07:27

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 07:27

Eles são responsáveis por educar gerações, mas ainda estão longe de serem bem remunerados.  A série de reportagens de A Gazeta, dedicada ao Dia do Professor, revelou a desvalorização destes profissionais, indispensáveis para a construção da sociedade.  Quase metade dos municípios capixabas não respeitam a lei do Piso Salarial e pagam ao professor menos do que determina a lei, segundo levantamento inédito realizado por A Gazeta.

Veja Também

Professores viajam 170 km para dar aula em cidade que paga mais no ES

"Se eu tivesse só um cargo, morreria de fome", diz professor capixaba

ES: conheça a cidade onde o piso do professor é menor que um salário mínimo

Para traçar o cenário salarial nas redes municipais de Ensino foram necessários três meses de trabalho. Todas as 78 prefeituras foram procuradas. Destas, 35 municípios pagam abaixo do piso de R$ 1.598,59,  23 seguem rigorosamente a lei e outras 19 pagam acima do valor mínimo. Apenas Marataízes não forneceu informações a respeito do piso salarial.
Para mostrar a realidade destes profissionais, a reportagem percorreu municípios de Norte a Sul do Estado. Por trás dos números, encontramos histórias de professores frustrados, desmotivados, mas ainda apaixonados pela arte de ensinar. O resultado você confere no vídeo acima.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados