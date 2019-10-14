Saiba o piso salarial pago a um professor no seu município

Pela lei, nenhum professor que trabalha 25 horas semanais deveria ganhar menos do que R$ 1.598,59 no país. Esse valor corresponde ao piso salarial - valor mínimo pago a um profissional -, reajustado em 2019. Porém, não é isto que acontece em quase metade dos municípios do Estado, de acordo com um levantamento inédito feito por A Gazeta nos municípios capixabas.
Para traçar o cenário da remuneração nas redes municipais de ensino, a reportagem procurou todas as 78 prefeituras. Os valores foram informados pelas Secretarias de Educação e Rh das Prefeituras. Em alguns locais foi preciso recorrer à Lei de Acesso à Informação. Apenas Marataízes não informou os dados.
De acordo com o levantamento, 35 municípios não respeitam o piso, 23 seguem rigorosamente a lei e outros 19 pagam acima do valor mínimo nacional. Confira na tabela abaixo o piso pago aos professores no seu município.
Apesar de algumas prefeituras não possuírem professores de nível médio no atual quadro de funcionários, elas possuem pisos salariais para cada categoria, no qual a reportagem se baseou.