Saiba o piso salarial pago a um professor no seu município

Piso mais baixo é de R$ 906,98 em Alto Rio Novo. Já o mais alto, de R$ 2.360,03 é pago em Itapemirim Crédito: Thinkstock

Pela lei, nenhum professor que trabalha 25 horas semanais deveria ganhar menos do que R$ 1.598,59 no país. Esse valor corresponde ao piso salarial - valor mínimo pago a um profissional -, reajustado em 2019. Porém, não é isto que acontece em quase metade dos municípios do Estado, de acordo com um levantamento inédito feito por A Gazeta nos municípios capixabas.

Para traçar o cenário da remuneração nas redes municipais de ensino, a reportagem procurou todas as 78 prefeituras. Os valores foram informados pelas Secretarias de Educação e Rh das Prefeituras. Em alguns locais foi preciso recorrer à Lei de Acesso à Informação. Apenas Marataízes não informou os dados.

De acordo com o levantamento, 35 municípios não respeitam o piso, 23 seguem rigorosamente a lei e outros 19 pagam acima do valor mínimo nacional. Confira na tabela abaixo o piso pago aos professores no seu município.