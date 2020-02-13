Dia D contra o sarampo: veja onde se vacinar no ES

Vacinação contra sarampo acontecerá até o próximo dia 13 de março no ES Crédito: Prefeitura de Vila Velha | Divulgação

A nova campanha nacional de vacinação contra o sarampo começou nesta semana e segue até o dia 13 de março. Desta vez, o público-alvo inclui crianças de cinco anos a jovens com 19 anos. A expectativa é imunizar 39.927 capixabas. Para ajudar a atingir esta meta, está marcado o Dia D já para este sábado (15), quando alguns postos de saúde abrirão excepcionalmente (veja abaixo os postos que abrem neste sábado).

Quem recebeu no máximo uma dose da vacina tríplice ou tetra viral, quem perdeu o cartão de vacinação ou quem não sabe se está com o esquema vacinal completo também poderá se vacinar. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ), durante a campanha, a prevenção poderá ser feita em 493 salas, espalhadas de Norte Sul do Espírito Santo

VITÓRIA

O que precisa para se vacinar: marcar horário pelo agendamento online ou ir até uma unidade de saúde.

marcar horário pelo agendamento online ou ir até uma unidade de saúde. Horário: das 8h às 16h.

das 8h às 16h. Onde haverá vacinação no sábado (15) : estarão abertas as unidades de Conquista, Consolação, Jardim Camburi, Praia do Suá, US Vitória e Santo Antônio.

: estarão abertas as unidades de Conquista, Consolação, Jardim Camburi, Praia do Suá, US Vitória e Santo Antônio. Onde haverá vacinação no decorrer da semana: nas unidades de saúde de Andorinhas, Ilha das Caieiras, Maruípe, Praia do Suá, República, Resistência, Santa Luiza, Santo André, Santo Antônio, Parque Moscoso, Alagoano, São Pedro V, Bairro da Penha, Quadro, Grande Vitória, Consolação, Ilha de Santa Maria, Ilha do Príncipe, Jabour, Jesus de Nazareth, Maria Ortiz, Santa Martha, São Cristóvão, Forte São João, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Conquista e Itararé.

VILA VELHA

O que precisa para se vacinar: ir até uma unidade de saúde a caderneta de vacinação.

ir até uma unidade de saúde a caderneta de vacinação. Horário: das 7h às 16h30.

das 7h às 16h30. Onde haverá vacinação no decorrer da semana: nas unidades de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Santa Rita, Dom João Batista, Vila Garrido, Paul, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha e Barramares.

nas unidades de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Santa Rita, Dom João Batista, Vila Garrido, Paul, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha e Barramares. Onde haverá vacinação neste sábado (15): estarão abertas as unidades de saúde de Coqueiral de Itaparica, Vila Garrido, Jaburuna, Ibes, Vila Nova, Santa Rita, Paul, Barra do Jucu, Jardim Marilândia, Terra Vermelha, Ulisses Guimarães e Barramares. Das 8h às 17h.

SERRA

O que precisa para se vacinar: basta comparecer às unidades de saúde.

basta comparecer às unidades de saúde. Horário: das 8h às 16h, nas unidades regionais de saúde. Já nas unidades básicas, o horário varia.

das 8h às 16h, nas unidades regionais de saúde. Já nas unidades básicas, o horário varia. Onde haverá vacinação no decorrer da semana: qualquer unidade de saúde da cidade.

qualquer unidade de saúde da cidade. Onde haverá vacinação neste sábado (15): estarão abertas as unidades de Serra-Sede, Planalto Serrano - A, Serra Dourada, Porto Canoa, Feu Rosa, Parque Residencial Laranjeiras, Boa Vista, José de Anchieta, Novo Horizonte, Jacaraípe e Nova Almeida.

CARIACICA

O que precisa para se vacinar: comparecer a uma unidade de saúde com a caderneta de vacinação. Caso não haja, paciente deve levar cartão do SUS ou documento de identidade com foto.

comparecer a uma unidade de saúde com a caderneta de vacinação. Caso não haja, paciente deve levar cartão do SUS ou documento de identidade com foto. Horário: das 8h às 15h30.

das 8h às 15h30. Onde haverá vacinação no decorrer da semana: nas unidades de saúde de Bela Vista, Nova Rosa da Penha II, Nova Brasília, Oriente, Rio Marinho, Jardim América, Santa Fé, São Francisco, Porto de Santana, Itapemirim e Jardim Botânico.

nas unidades de saúde de Bela Vista, Nova Rosa da Penha II, Nova Brasília, Oriente, Rio Marinho, Jardim América, Santa Fé, São Francisco, Porto de Santana, Itapemirim e Jardim Botânico. Onde haverá vacinação neste sábado (15): estarão abertas as unidades de Bela Vista, Rio Marinho, Santa Fé, Oriente, Nova Rosa da Penha II, Jardim América, Porto de Santana, Bela Aurora, Nova Canaã, Cariacica Sede e Novo Brasil.

VIANA

Para se vacinar: basta comparecer a uma unidade de saúde com o cartão de vacinação.

basta comparecer a uma unidade de saúde com o cartão de vacinação. Horário: das 7h às 16h.

das 7h às 16h. Onde haverá vacinação no decorrer da semana: na Central de Vacinas na BR 101 e nas unidades Canaã, Ipanema, Industrial, Marcílio de Noronha I, Marcílio de Noronha II, Nova Bethânia I, Nova Bethânia II, Primavera, Soteco, Universal, Viana Sede, Vila Bethânia, Araçatiba, Areinha, Bom Pastor, Jucu e Morada de Bethânia.

na Central de Vacinas na BR 101 e nas unidades Canaã, Ipanema, Industrial, Marcílio de Noronha I, Marcílio de Noronha II, Nova Bethânia I, Nova Bethânia II, Primavera, Soteco, Universal, Viana Sede, Vila Bethânia, Araçatiba, Areinha, Bom Pastor, Jucu e Morada de Bethânia. Onde haverá vacinação neste sábado (15): estarão abertas as unidades de Canaã, Ipanema, Industrial, Marcílio de Noronha I, Marcílio de Noronha II, Nova Bethânia I, Nova Bethânia II, Primavera, Soteco, Universal, Viana Sede, Vila Bethânia, Araçatiba, Areinha, Bom Pastor, Jucu e Morada de Bethânia. Das 8h às 16h.

GUARAPARI

Para se vacinar: comparecer a uma unidade, com o cartão de vacinação em mãos.

comparecer a uma unidade, com o cartão de vacinação em mãos. Horário: das 7h às 14h.

das 7h às 14h. Onde se vacinar: no Centro Municipal de Saúde e no Centro Dr. Roberto Calmon; assim como nas unidades de Luiz Buback, Ralph Dalfior Gonçalves (Rio Claro), Pedro Machado, Jader Avelar Boghi, Ipiranga, Professora Terezinha Santos, Mário Sérgio, Normília Cunha, Maria Lúcia Cunha Lora, Manoel Paixão, Maria Madalena Astori Gobbi (Todos os Santos), Amarelos e Tereza Loyola de Jesus.

no Centro Municipal de Saúde e no Centro Dr. Roberto Calmon; assim como nas unidades de Luiz Buback, Ralph Dalfior Gonçalves (Rio Claro), Pedro Machado, Jader Avelar Boghi, Ipiranga, Professora Terezinha Santos, Mário Sérgio, Normília Cunha, Maria Lúcia Cunha Lora, Manoel Paixão, Maria Madalena Astori Gobbi (Todos os Santos), Amarelos e Tereza Loyola de Jesus. Dia D: estarão abertas as unidades de Roberto Calmon, Caic, Setiba e Centro. Das 8h às 16h.

LINHARES

O que precisa para se vacinar: comparecer à unidade de saúde mais próxima e levar o cartão de vacinação.

comparecer à unidade de saúde mais próxima e levar o cartão de vacinação. Horário: das 8h às 16 horas.

das 8h às 16 horas. Onde se vacinar: qualquer unidade de saúde da cidade.

qualquer unidade de saúde da cidade. Dia D: estarão abertas as unidades de Bebedouro, Residencial Rio doce, Centro, Interlagos I e II, Três barras, São José, Santa Cruz, Planalto, Canivete, Araçá e Shell. Das 8h às 13h.

COLATINA

O que precisa para se vacinar: comparecer à unidade de saúde com o cartão de vacina.

comparecer à unidade de saúde com o cartão de vacina. Horário: das 7h30 às 16h30.

das 7h30 às 16h30. Onde se vacinar: na Policlínica ou nas unidades de saúde de São Silvano, São Pedro, Colúmbia, Ayrton Senna, Honório Fraga, Paul de Graça Aranha, Reta Grande, Itapina e Baunilha.

na Policlínica ou nas unidades de saúde de São Silvano, São Pedro, Colúmbia, Ayrton Senna, Honório Fraga, Paul de Graça Aranha, Reta Grande, Itapina e Baunilha. Dia D: estarão abertas a unidade de São Silvano e a Policlínica, das 8h às 15h.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O que precisa para se vacinar: basta comparecer à unidade com o cartão de vacinação.

basta comparecer à unidade com o cartão de vacinação. Horário: das 7h às 16h.

das 7h às 16h. Onde se vacinar: no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes e nas unidades de saúde de Soturno, Novo Parque, Córrego dos Monos, Pacotuba, Burarama, União, Village da Luz, Zumbi, Coramara, Nossa Senhora Aparecida, Paraíso, Amaral, São Luiz Gonzaga, Aquidabã, Conduru, BNH de Baixo, Abelardo Machado, Aeroporto, Jardim Itapemirim, Gilson Carone, São Vicente, Nossa Senhora da Penha, Agostinho Simonato, Coutinho, Otto Marins, Amaral, Itaoca, Vila Rica e Valão.

no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes e nas unidades de saúde de Soturno, Novo Parque, Córrego dos Monos, Pacotuba, Burarama, União, Village da Luz, Zumbi, Coramara, Nossa Senhora Aparecida, Paraíso, Amaral, São Luiz Gonzaga, Aquidabã, Conduru, BNH de Baixo, Abelardo Machado, Aeroporto, Jardim Itapemirim, Gilson Carone, São Vicente, Nossa Senhora da Penha, Agostinho Simonato, Coutinho, Otto Marins, Amaral, Itaoca, Vila Rica e Valão. Dia D: detalhes não foram informados.

SARAMPO PODE MATAR

O sarampo é uma doença viral de elevada contagiosidade, cuja transmissão ocorre por via oral. Os principais sintomas são febre acompanhada de tosse persistente, irritação nos olhos, coriza, congestão nasal, mal-estar intenso e manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés. Em casos graves, o sarampo pode causar até a morte, mais frequente em crianças.

No ano passado, o Espírito Santo registrou dois casos de sarampo. Já nestes primeiros meses de 2020, ainda não há nenhuma confirmação, mas três pessoas estão sob avaliação para saber se têm a doença. Antes do surto de sarampo no país, o Estado não registrava casos havia quase duas décadas, de acordo com a Sesa.