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Saúde

Após ficar sem estoque, Espírito Santo recebe 18 mil doses de vacina pentavalente

Vacina pentavalente chegou nesta sexta-feira (10). A última remessa havia sido enviada ao Espírito Santo em outubro

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 17:02
Vacina pentavalente chega ao Espírito Santo Crédito: Divulgação Sesa/ES
Depois de um período de desabastecimento da vacina pentavalente, o Espírito Santo recebeu no início da tarde desta sexta-feira (10), 18 mil doses do insumo, encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Nos últimos meses a oferta estava irregular deixando várias unidades de saúde do Estado sem a vacina. A partir da próxima semana as cotas destinadas aos municípios já começam a ser distribuídas, de acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa).
Após ficar sem estoque, Espírito Santo recebe 18 mil doses de vacina pentavalente
De acordo com a enfermeira da Rede de Frio, do Programa Estadual de Imunizações, Jeane Cristina Batista Pessoa da Silva, a última remessa enviada ao Estado aconteceu em outubro do ano passado, e em meses anteriores a cota estava chegando abaixo da necessária.

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A vacina pentavalente faz parte do Calendário Básico de Vacinação da Criança e garante proteção contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenza tipo B (responsável por infecções no nariz e na garganta). Ela é destinada a bebês e aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida, sendo ainda necessário aplicar o reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

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