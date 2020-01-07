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Governo federal

Doses de vacina Pentavalente só devem chegar em Vitória em fevereiro

Vacina protege crianças de cinco doenças bacterianas, como meningite, tétano, difteria, coqueluche e hepatite B; doses estão em falta em postos de saúde de todo o Brasil

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 18:05
A promessa do Governo é de normalizar a distribuição das vacinas em fevereiro Crédito: Prefeitura de Vitória
O Ministério da Saúde, do Governo Federal, ainda não repassou as doses da vacina pentavalente  que protege crianças de cinco doenças bacterianas como meningite, tétano, difteria, coqueluche e hepatite B  para os Estados. A vacina está em falta em postos de saúde de todo o Brasil, inclusive em Vitória, que aguarda o repasse.
A última remessa sofreu uma interrupção e foi recebida apenas em novembro de 2019 na Capital. A promessa do Governo, desta vez, é de que a distribuição de vacinas deve normalizar em fevereiro.

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De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), a cobertura vacinal de Vitória é de 84,49%  um percentual maior que os municípios vizinhos. A vacina é um imunobiológico disponibilizado exclusivamente pelo Ministério da Saúde (MS) aos Estados e as secretarias estaduais de Saúde são as responsáveis pela sua distribuição.
A promessa do Governo Federal é de normalizar a distribuição ainda em fevereiro, e para isso aguarda a liberação por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 880 mil doses que esperam pela avaliação da agência reguladora.
Doses de vacina Pentavalente só devem chegar em Vitória em fevereiro

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