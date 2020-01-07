Doses de vacina Pentavalente só devem chegar em Vitória em fevereiro

A promessa do Governo é de normalizar a distribuição das vacinas em fevereiro Crédito: Prefeitura de Vitória

O Ministério da Saúde, do Governo Federal, ainda não repassou as doses da vacina pentavalente  que protege crianças de cinco doenças bacterianas como meningite, tétano, difteria, coqueluche e hepatite B  para os Estados. A vacina está em falta em postos de saúde de todo o Brasil, inclusive em Vitória, que aguarda o repasse.

A última remessa sofreu uma interrupção e foi recebida apenas em novembro de 2019 na Capital. A promessa do Governo, desta vez, é de que a distribuição de vacinas deve normalizar em fevereiro.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), a cobertura vacinal de Vitória é de 84,49%  um percentual maior que os municípios vizinhos. A vacina é um imunobiológico disponibilizado exclusivamente pelo Ministério da Saúde (MS) aos Estados e as secretarias estaduais de Saúde são as responsáveis pela sua distribuição.

A promessa do Governo Federal é de normalizar a distribuição ainda em fevereiro, e para isso aguarda a liberação por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 880 mil doses que esperam pela avaliação da agência reguladora.