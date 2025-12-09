Quatro pescadores de Anchieta são resgatados de naufrágio após 8h à deriva

Quatro pescadores de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, ficaram à deriva em alto mar por cerca de oito horas, entre a noite da última sexta-feira (5) e a manhã de sábado (6), após o barco em que estavam naufragar ao leste do Rio Doce, na Região de Aracruz, no Norte do Estado. Eles foram resgatados após serem vistos por tripulantes de outra embarcação. Sofreram alguns hematomas, mas estão todos bem e já estão em casa.

Um dos pescadores resgatados é Magnun Oliveira Lima. A esposa dele, Adriana Emmerick Medeiros, contou à reportagem de A Gazeta que o marido e os outros três pescadores saíram de Anchieta na manhã de sexta-feira e, por volta das 19h, o grupo ancorou a embarcação para pescar na região no dia seguinte.

“Meu marido contou que eles acordaram por volta das 23h30 com o forte balanço do mar e a água já estava tomando conta do barco. Eles pularam na água e ficaram em cima do casco da embarcação, que virou. Às 7h30, uma embarcação de pesca de Inhaúma, Anchieta, viu e os resgatou”, disse Adriana.