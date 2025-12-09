Educação

Prazo de matrícula em escolas estaduais entra na reta final; confira datas

Em todo o Estado, há mais de 230 mil vagas disponíveis, distribuídas entre o ensino fundamental, médio e Ensino de Jovens e Adultos (EJA)

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:56

O resultado da Chamada Escolar 2026 será divulgado no dia 7 de janeiro Crédito: Sedu/ Divulgação

Alunos da rede pública estadual e seus responsáveis devem ficar atentos para não perder o período de matrícula escolar para o ano que vem. Isso porque o período de Chamada Escolar 2026, que possibilita o ingresso de novos estudantes, a rematrícula e as mudanças de escola, vai até a próxima sexta-feira (12).

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), o resultado da Chamada Escolar será divulgado no dia 7 de janeiro. Depois disso, as famílias terão que confirmar a matrícula diretamente na escola selecionada entre os dias 8 e 20 de janeiro.

As solicitações devem ser feitas pelo site https://chamadaescolar.sedu.es.gov.br/pre-matricula-check. É preciso informar o CPF do estudante, selecionar o serviço desejado e cadastrar as informações solicitadas no portal.

Vagas e mudanças

Ao todo, são ofertadas mais de 230 mil vagas em todo o Estado. Dessas, 130 mil são destinadas ao ensino fundamental e 80 mil, para o ensino médio, sendo 33 mil vagas integradas a cursos técnicos e 20 mil para Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para 2026, uma das novidades anunciadas na rede estadual é a ampliação do ensino integral e o fortalecimento do Programa Escola do Futuro, com novas metodologias pedagógicas e equipamentos nas unidades escolares. “Serão mais 20 escolas estaduais ofertando tempo integral e outras 60 unidades inseridas no Programa Escola do Futuro. Esse é um passo significativo para elevar ainda mais a qualidade da educação capixaba”, afirma o secretário Vitor de Angelo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta