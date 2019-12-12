Ministério amplia público para vacinas contra febre amarela e gripe

A partir de 2020, opassará a ofertar uma dose de reforço da vacina depara crianças com 4 anos de idade. Otambém ampliará, de forma gradativa, a vacinação contra febre amarela nos 1.101 municípios nordestinos que não faziam parte da área de recomendação de vacinação.

Dessa forma, todo o país passa a contar com a vacina contra a febre amarela na rotina dos serviços. As novas diretrizes sobre as Campanhas Nacionais de Vacinação foram enviadas pela pasta aos estados e aos municípios em novembro deste ano para que estejam preparados para as ações do próximo ano, destaca o ministério.