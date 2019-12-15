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Acidente em Cariacica

Criança morta após carro cair em valão iria para aniversário no ES

O menino Guilherme e outras quatro crianças estavam na carroceria de um Pampa. Motorista perdeu o controle da direção do carro, que capotou e caiu em um valão. Demais passageiros ficaram feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 12:18

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 12:18

O menino de 10 anos que morreu após o carro em que estava capotar e cair em um valão, seguia para o aniversário de uma amiga. O acidente aconteceu por volta das 20 horas deste sábado (14) na Rua D, no bairro Santa Luzia, região de Bubu, em Cariacica.
Guilherme Rodrigo Cardoso, 10 anos, morreu em acidente em Cariacica Crédito: Acervo pessoal
Testemunhas contaram que o garoto, identificado como Guilherme Rodrigo Cardoso, seguia para a festa com outras quatro crianças. Ele, dois irmãos, 9 e 12 anos, e outras duas crianças estavam na carroceria de um veículo modelo Pampa. A vítima e os demais passageiros são moradores de Flexal I, no mesmo município.

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O motorista do carro e a carona, mulher dele, eram vizinhos da vítima. A enteada do motorista contou que o aniversário era da filha dela, uma menina de 9 anos. A festa foi cancelada por causa do acidente. "Eu convidei minha mãe e minha irmã de 13 anos. Elas trouxeram o Guilherme, os irmãos dele e a minha irmã trouxe uma amiga. Na subida do morro, meu padrasto perdeu o controle do carro e desceu de ré. A irmã do Guilherme pulou com o carro movimento", disse a mulher.
Acidente em Cariacica, onde carro caiu em valão e matou criança Crédito: Isaac Ribeiro
O carro foi parar no valão. A mãe dela e as outras crianças ficaram feridas. Guilherme não resistiu e morreu no local. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. O pai de Guilherme, o mecânico Sérgio Queiroz Cardoso, de 50 anos, disse que estava trabalhando em Vila Velha quando foi informado sobre o acidente.
"Me ligaram falando que o Guilherme tinha se machucado. Depois, ligaram novamente e disseram que ele tinha morrido.  Acho que meu coração parou de bater na hora, fiquei sem saber o que fazer. O motorista é colega da família. Se eu tivesse em casa, não tinha deixado meus filhos irem em um carro naquelas condições", disse.

Criança morre após carro capotar e cair em valão

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