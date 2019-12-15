Criança morta após carro cair em valão iria para aniversário no ES

Guilherme Rodrigo Cardoso, 10 anos, morreu em acidente em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

Testemunhas contaram que o garoto, identificado como Guilherme Rodrigo Cardoso, seguia para a festa com outras quatro crianças. Ele, dois irmãos, 9 e 12 anos, e outras duas crianças estavam na carroceria de um veículo modelo Pampa. A vítima e os demais passageiros são moradores de Flexal I, no mesmo município.

O motorista do carro e a carona, mulher dele, eram vizinhos da vítima. A enteada do motorista contou que o aniversário era da filha dela, uma menina de 9 anos. A festa foi cancelada por causa do acidente. "Eu convidei minha mãe e minha irmã de 13 anos. Elas trouxeram o Guilherme, os irmãos dele e a minha irmã trouxe uma amiga. Na subida do morro, meu padrasto perdeu o controle do carro e desceu de ré. A irmã do Guilherme pulou com o carro movimento", disse a mulher.

Acidente em Cariacica, onde carro caiu em valão e matou criança Crédito: Isaac Ribeiro

O carro foi parar no valão. A mãe dela e as outras crianças ficaram feridas. Guilherme não resistiu e morreu no local. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. O pai de Guilherme, o mecânico Sérgio Queiroz Cardoso, de 50 anos, disse que estava trabalhando em Vila Velha quando foi informado sobre o acidente.

"Me ligaram falando que o Guilherme tinha se machucado. Depois, ligaram novamente e disseram que ele tinha morrido. Acho que meu coração parou de bater na hora, fiquei sem saber o que fazer. O motorista é colega da família. Se eu tivesse em casa, não tinha deixado meus filhos irem em um carro naquelas condições", disse.