Criança morre após carro capotar e cair em valão em Cariacica

Carro capota e cai em valão, em Bubu, Cariacica Crédito: Internauta

A Polícia Militar confirmou a ocorrência, por volta das 21h, mas disse que ainda estava em andamento e, por conta disso, o órgão não tinha mais detalhes.

Your browser does not support the audio element. Criança morta após carro cair em valão iria para aniversário no ES

Nesta manhã de domingo (15) testemunhas contaram que o garoto, identificado apenas como Guilherme, seguia para a festa com outras quatro crianças. Ele, dois irmãos e outras duas crianças estavam na carroceria de um veículo modelo Pampa. A vítima e os demais passageiros seriam moradores de Flexal.

O carro foi parar no valão. A mãe dela e as outras crianças ficaram feridas. Guilherme não resistiu e morreu no local. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.