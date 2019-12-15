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Acidente

Criança morre após carro capotar e cair em valão em Cariacica

Acidente ocorreu na noite deste sábado (14), no bairro Bubu. Polícia Militar foi acionada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 22:56

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 22:56

Carro capota e cai em valão, em Bubu, Cariacica Crédito: Internauta
Uma criança  de 10 anos morreu na noite deste sábado (14), após um carro capotar e cair dentro de um valão no bairro Bubu, em Cariacica.
A Polícia Militar confirmou a ocorrência, por volta das 21h, mas disse que ainda estava em andamento e, por conta disso, o órgão não tinha mais detalhes.
Criança morta após carro cair em valão iria para aniversário no ES
Nesta manhã de domingo (15) testemunhas contaram que o garoto, identificado apenas como Guilherme, seguia para a festa com outras quatro crianças. Ele, dois irmãos e outras duas crianças estavam na carroceria de um veículo modelo Pampa. A vítima e os demais passageiros seriam moradores de Flexal.
O carro foi parar no valão. A mãe dela e as outras crianças ficaram feridas. Guilherme não resistiu e morreu no local. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.

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