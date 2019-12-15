Criança morre após carro capotar e cair em valão em Cariacica

Uma criança de 10 anos morreu na noite deste sábado (14), após um carro capotar e cair dentro de um valão no bairro Bubu, em Cariacica.
A Polícia Militar confirmou a ocorrência, por volta das 21h, mas disse que ainda estava em andamento e, por conta disso, o órgão não tinha mais detalhes.
Criança morta após carro cair em valão iria para aniversário no ES
Nesta manhã de domingo (15) testemunhas contaram que o garoto, identificado apenas como Guilherme, seguia para a festa com outras quatro crianças. Ele, dois irmãos e outras duas crianças estavam na carroceria de um veículo modelo Pampa. A vítima e os demais passageiros seriam moradores de Flexal.
O carro foi parar no valão. A mãe dela e as outras crianças ficaram feridas. Guilherme não resistiu e morreu no local. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.