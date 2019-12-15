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Irresponsabilidade

Rodovia do Contorno: motorista dirige por cerca de 4 km na contramão

Veículo trafegava no sentido Cariacica, em uma das rodovias movimentadas da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 13:49

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 13:49

Por volta das 6 horas da manhã deste domingo (15), um carro de passeio foi flagrado circulando pela contramão na Rodovia do Contorno, trecho da BR 101, entre Serra e Cariacica, e bastante utilizado por veículos de grande porte. Quem dividia a pista com ele, incluindo carretas, desviava e piscava farol para que ele saísse da via.
Charles Moura Netto, professor universitário, de 49 anos, morador de Santa Maria de Jetibá, era um dos motoristas no momento da infração de transito e conseguiu filmar o carro, modelo Gol, por um trecho dos quase 4 quilômetros percorridos.
Charles relatou que levou a esposa no aeroporto, em Vitória, e voltava pela Rodovia do Contorno, no sentido Cariacica, quando viu o carro na contramão, na pista ao lado da que ele estava, próximo à entrada do Condomínio Alphaville Jacuhy. "Carretas e carros desviavam, piscavam o farol e buzinavam para que o motorista saísse da pista. E ele poderia ter parado no acostamento, mas seguiu viagem em alta velocidade".
Rodovia do Contorno - motorista dirige por cerca de 4 km na contramão
Carro na contramão na Rodovia do Contorno no ES Crédito: Charles Moura Netto
Segundo o professor o susto foi grande e ficou preocupado, não só com esse motorista, mas com os outros que estavam na mão certa e que poderiam colidir com ele. "Pessoas que estão seguindo seu caminho, da forma certa, e se deparam com motoristas como este, sem responsabilidade. Ele não estava normal."
O professor não pensou duas vezes em tentar ajudar os motoristas que encontrariam este carro trafegando pela contramão . Ele acelerou um pouco mais, para conseguir passar o veículo, e começou a piscar o farol, buzinar e a acenar com os braços para que os veículos se preparassem para o perigo que encontrariam à frente. Charles parou no ponto de apoio da Eco 101 e alertou os agentes sobre o caso.
Segundo Charles, eles agiram prontamente e foram para a pista parar o carro. Mas quando o motorista viu os agentes de operação, parou, deu ré e, só aí entrou para a pista correta. "E entrou perigosamente, sem sequer olhar se vinha algum veículo. Poderia ter provocado, mais uma vez, um grave acidente", disse Charles. Quando foi abordado para que parasse no ponto de apoio, o motorista fugiu.
Charles ligou para a Polícia Rodoviária Federal (PRF ES) e relatou o que viu e filmou, mas a corporação alegou que não pode usar esses vídeos e que o ideal é flagrar a irregularidade para os procedimentos cabíveis a cada caso. Nossa reportagem tentou contato com a PRF-ES, mas sem retorno.

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