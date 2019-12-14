Carreta tomba na BR 101 e deixa três pessoas da mesma família feridas

Três pessoas da mesma família ficaram feridas, depois que a carreta em que elas estavam tombou, na BR 101, em Jaguaré. O acidente aconteceu neste sábado (14), por volta das 7 horas da manhã. A carreta transportava porcelanato.
Na carreta estavam o motorista, o filho dele e uma mulher. A mulher chegou a ficar presa às ferragens e foi socorrida. O motorista teve algumas escoriações, e o filho dele machucou o rosto. Ninguém ficou ferido com gravidade. Entretanto, o motorista contou que todos estavam sem o cinto de segurança.
A rodovia precisou ser interditada para a retirada da carreta. Populares foram até o local tentar saquear a carga, porém se machucaram e precisaram de atendimento médico.