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Jaguaré

Carreta tomba na BR 101 e deixa três pessoas da mesma família feridas

Apesar da gravidade do acidente, vítimas passam bem. Motorista de caminhão que transportava porcelanato contou que todos estavam sem o cinto de segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 14:54

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 14:54

Carreta tombou na BR 101, em Jaguaré, e deixou três pessoas feridas Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Três pessoas da mesma família ficaram feridas, depois que a carreta em que elas estavam tombou, na BR 101, em Jaguaré. O acidente aconteceu neste sábado (14), por volta das 7 horas da manhã. A carreta transportava porcelanato.
Na carreta estavam o motorista, o filho dele e uma mulher. A mulher chegou a ficar presa às ferragens e foi socorrida. O motorista teve algumas escoriações, e o filho dele machucou o rosto. Ninguém ficou ferido com gravidade. Entretanto, o motorista contou que todos estavam sem o cinto de segurança.
Carreta tombou na BR 101, em Jaguaré, e deixou três pessoas feridas Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
A rodovia precisou ser interditada para a retirada da carreta. Populares foram até o local tentar saquear a carga, porém se machucaram e precisaram de atendimento médico.

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