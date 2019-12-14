Final de semana será de calor, mas com chuvas rápidas no ES

Banhistas curtindo praia em Vila Velha: Final de semana deve ser de sol e calor no Estado, apesar de possibilidades de chuvas rápidas Crédito: Ricardo Medeiros

O capixaba voltou a conviver com o calorão típico de dezembro nos últimos dias. E o clima deve continuar assim. Para o final de semana, a previsão do tempo é de temperaturas altas em todo o Espírito Santo . Em alguns regiões, há ainda previsão de chuvas rápidas pela tarde e noite tanto neste sábado (14) quanto no domingo (15), inclusive na Grande Vitória

Segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , o vento marítimo aumenta a nebulosidade durante o sábado em parte do Estado. Há previsão de chuvas rápidas na metade Norte do Espírito Santo, mas intercaladas com aberturas de sol.

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Neste sábado, pode chover em alguns pontos da Grande Vitória e na Região das Montanhas sobretudo durante a noite. As demais regiões capixabas têm tempo firme. O vento continua moderado no litoral da Região Sul.

Já para este domingo (15), as chances de chuvas rápidas aumentam, inclusive para mais regiões do Estado. O sol deve aparecer entre nuvens. A única região sem expectativa de chuva é a Sudoeste capixaba.

VEJA A PREVISÃO DO INCAPER PARA O FINAL DE SEMANA NO ES

Grande Vitória

Sábado: céu com algumas nuvens. Não se descarta chuva passageira em alguns pontos pela manhã, mas a chance de chuva é maior à noite. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 32 °C. Na Capital, mínima de 25 °C e máxima de 32 °C.

Domingo: variação de nuvens e previsão de chuvas rápidas. Temperatura mínima de 26 °C e máxima de 31 °C. Na Capital, mínima de 26 °C e máxima de 31 °C.

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Região Sul

Sábado: céu com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Domingo: céu com algumas nuvens. Chove um pouco nas cidades próximas à Grande Vitória. Nas áreas menos elevadas temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Região Serrana

Sábado: céu com algumas nuvens. Pode chover rapidamente nas "Três Santas". Não há previsão de chuva para as demais áreas. Nas áreas menos elevadas temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Domingo: variação de nuvens e previsão de chuvas rápidas, com exceção do setor oeste. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Região Norte

Sábado: variação de nuvens e chuvas rápidas. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Domingo: variação de nuvens e chuvas rápidas. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

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Região Noroeste

Sábado: variação de nuvens e chuvas rápidas. Nas áreas menos elevadas temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Domingo: variação de nuvens e chuvas rápidas. Nas áreas menos elevadas temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Região Nordeste

Sábado: variação de nuvens e chuvas rápidas. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.