Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Corpo de Bombeiros libera alvará para a folia no Sambão do Povo
Carnaval de Vitória

Corpo de Bombeiros libera alvará para a folia no Sambão do Povo

Documento foi expedido no fim da tarde desta quinta-feira (13)

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 19:07
Sambão do Povo está liberado para a folia de 2020 Crédito: Vitor Jubini
Depois das vistorias realizadas durante essa semana, o Corpo de Bombeiros confeccionou um alvará no final da tarde desta quinta-feira (13) e liberou o Sambão do Povo para a realização do Carnaval de Vitória  a poucas horas dos primeiros desfiles, que começam já nesta noite, com as escolas de samba do Grupo B.
De acordo com o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do Primeiro Batalhão, todas as exigências foram atendidas. Neste ano, o Sambão contará com para-raio, brigadistas profissionais contratados pela organização e 70 bombeiros militares, que serão divididos em dois turnos por dia, além de 72 extintores de incêndio e 50 brigadistas civis.
Finalmente as exigências foram cumpridas, diante de todas as correções que o Corpo de Bombeiros tinha solicitado anteriormente e, neste momento, a Corporação está aqui de plantão fazendo a emissão do alvará do Carnaval de Vitória. A capacidade do Sambão é definida pelo projeto de segurança contra incêndio aprovado na Corporação. O alvará sai com essa especificação de 17.695 pessoas que serão comportadas na estrutura de camarotes, fixos e móveis e mais arquibancada fixa do evento", descreveu.
Vistoria do Corpo de Bombeiros no Sambão do Povo, durante o início desta semana Crédito: Isabella Arruda | A Gazeta
As primeiras fiscalizações visando a festa aconteceram na segunda-feira (10), quando foram avaliados a estrutura e os sistemas de proteção e segurança. Dois dias depois, os bombeiros voltaram ao local, mas não puderam liberar o alvará por conta da ausência do cumprimento de exigências feitas à organização do evento.
À data, a parte estrutural já havia sido liberada. Corrimão, guarda corpo e rotas de fuga, por exemplo, já estão instalados. Só fizemos observações quanto ao uso de cozinhas dentro da estrutura, particularmente quanto aos cuidados com o GLP (gás liquefeito de petróleo), que não deve ficar em locais confinados, precisando atender a uma série de exigências, afirmou o tenente-coronel.
O tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar Crédito: Isabella Arruda

Veja Também

Carnaval de Vitória: descubra surpresas das fantasias em primeira mão

Carnaval de Vitória será sem chuvas e com tempo firme

Carnaval de Vitória: a tradição da Piedade e a energia da Jucutuquara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados