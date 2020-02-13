Corpo de Bombeiros libera alvará para a folia no Sambão do Povo

Sambão do Povo está liberado para a folia de 2020 Crédito: Vitor Jubini

De acordo com o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do Primeiro Batalhão, todas as exigências foram atendidas. Neste ano, o Sambão contará com para-raio, brigadistas profissionais contratados pela organização e 70 bombeiros militares, que serão divididos em dois turnos por dia, além de 72 extintores de incêndio e 50 brigadistas civis.

Finalmente as exigências foram cumpridas, diante de todas as correções que o Corpo de Bombeiros tinha solicitado anteriormente e, neste momento, a Corporação está aqui de plantão fazendo a emissão do alvará do Carnaval de Vitória. A capacidade do Sambão é definida pelo projeto de segurança contra incêndio aprovado na Corporação. O alvará sai com essa especificação de 17.695 pessoas que serão comportadas na estrutura de camarotes, fixos e móveis e mais arquibancada fixa do evento", descreveu.

Vistoria do Corpo de Bombeiros no Sambão do Povo, durante o início desta semana Crédito: Isabella Arruda | A Gazeta

As primeiras fiscalizações visando a festa aconteceram na segunda-feira (10), quando foram avaliados a estrutura e os sistemas de proteção e segurança. Dois dias depois, os bombeiros voltaram ao local, mas não puderam liberar o alvará por conta da ausência do cumprimento de exigências feitas à organização do evento.

À data, a parte estrutural já havia sido liberada. Corrimão, guarda corpo e rotas de fuga, por exemplo, já estão instalados. Só fizemos observações quanto ao uso de cozinhas dentro da estrutura, particularmente quanto aos cuidados com o GLP (gás liquefeito de petróleo), que não deve ficar em locais confinados, precisando atender a uma série de exigências, afirmou o tenente-coronel.