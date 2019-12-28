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Em Vila Velha

Comerciantes da Ponta da Fruta se unem para revitalizar a região

Após prejuízos com a ressaca que atingiu o balneário no início de 2019,  um grupo se juntou para fazer melhorias no bairro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 11:57

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 11:57

Praça de Ponta da Fruta revitalizada é a mais recente conquista dos moradores  Crédito: Divulgação
Após viverem dias de medo e de prejuízo pela ressaca do mar que atingiu a orla de Ponta da Fruta, em Vila Velha, comerciantes se uniram para revitalizar o local e atrair turistas.  Desde o início do ano, quando o mar revolto quebrou parte de casas, comércios e também da orla, o grupo chamado de Circuito Turístico Ponta da Fruta realiza eventos e recolhe contribuições para melhorias no bairro, sendo a reforma da pracinha a mais recente conquista. 
A presidente do Circuito, a comerciante Síntia do Nascimento Hernandez, contou que  12 pessoas integram o grupo. "Almejamos melhorar o local onde vivemos, recuperar e voltar a trazer turistas para cá. Provocamos o Poder Público, no caso a prefeitura, para fazer parte da reforma da pracinha que cabia a ela. Depois, juntamos dinheiro e fizemos parceria com uma loja de tintas para colorir e dar mais vida à praça principal", contou.
A pracinha ganhou um visual novo, barcos foram retirados da área e os casarões que cercam o local foram coloridos um a um. Agora, o local virou atrativo para turistas. "Quem visita a Ponta da Fruta quer ter uma recordação bacana. Além disso, realizamos também feirinhas de gastronomia e artesanato mensais e, agora no verão, vamos intensificar", afirma Síntia.
Depois da pracinha, os planos só crescem. "A gente não vai parar por aqui, não. Vamos continuar com a revitalização. O próximo alvo é a rotatória, depois o mirante da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, que é lindo e está abandonado.  Parte do dinheiro da feirinha vai para eletricista, músicos que contratamos para tocar ao vivo e outras necessidades. O que sobra vamos guardando", observa a comerciante Síntia. 
A inauguração da nova pracinha ocorreu nesta sexta-feira (27).
Área recuperada por comerciantes da Ponta da Fruta Crédito: Divulgação

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que desde  2018 realizou diversas ações de limpeza e de infraestrutura (pontuais) na Ponta da Fruta, local de maior incidência de erosão no litoral do município. A nota afirma que a área sofre com um processo de ocupação urbana desordenada e com as mudanças climáticas. 
A gestão municipal descreve que, após o avanço do mar, removeu boa parte da faixa de areia, deixando expostos os corais que ficavam aterrados, realizou mutirões de limpeza na área para recolhimento de resíduos sólidos e de troncos de árvores acumulados. Em outubro, a prefeitura restaurou a rampa utilizada por pescadores e moradores da Praia Rasa.

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