Comerciantes da Ponta da Fruta se unem para revitalizar a região

Praça de Ponta da Fruta revitalizada é a mais recente conquista dos moradores Crédito: Divulgação

A presidente do Circuito, a comerciante Síntia do Nascimento Hernandez, contou que 12 pessoas integram o grupo. "Almejamos melhorar o local onde vivemos, recuperar e voltar a trazer turistas para cá. Provocamos o Poder Público, no caso a prefeitura, para fazer parte da reforma da pracinha que cabia a ela. Depois, juntamos dinheiro e fizemos parceria com uma loja de tintas para colorir e dar mais vida à praça principal", contou.

A pracinha ganhou um visual novo, barcos foram retirados da área e os casarões que cercam o local foram coloridos um a um. Agora, o local virou atrativo para turistas. "Quem visita a Ponta da Fruta quer ter uma recordação bacana. Além disso, realizamos também feirinhas de gastronomia e artesanato mensais e, agora no verão, vamos intensificar", afirma Síntia.

Depois da pracinha, os planos só crescem. "A gente não vai parar por aqui, não. Vamos continuar com a revitalização. O próximo alvo é a rotatória, depois o mirante da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, que é lindo e está abandonado. Parte do dinheiro da feirinha vai para eletricista, músicos que contratamos para tocar ao vivo e outras necessidades. O que sobra vamos guardando", observa a comerciante Síntia.

A inauguração da nova pracinha ocorreu nesta sexta-feira (27).

Área recuperada por comerciantes da Ponta da Fruta Crédito: Divulgação

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que desde 2018 realizou diversas ações de limpeza e de infraestrutura (pontuais) na Ponta da Fruta, local de maior incidência de erosão no litoral do município. A nota afirma que a área sofre com um processo de ocupação urbana desordenada e com as mudanças climáticas.