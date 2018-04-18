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Ressaca provoca destruição na orla de Ponta da Fruta

Moradores estão assutados com a situação do local, que tem sido afetado pela força do mar desde a última segunda-feira (16)

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 13:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 13:30
Erosão na Ponta da Fruta, em Vila Velha, preocupa moradores na manhã desta quarta-feira (18) Crédito: Caique Verli
A força das ondas deixa um rastro de destruição em Ponta da Fruta, Vila Velha, desde a última segunda-feira (16), por conta de uma ressaca que atinge o Espírito Santo. O local já sofre há algum tempo com a erosão causada pelo mar e os moradores estão assustados com a situação.
A Marinha alertou para o risco de ressaca nos últimos dias, com ondas que podem chegar a 2,5 metros de altura. Um dos pontos mais críticos é próximo à Escola Estadual Judith da Silva Goes Coutinho, que teve parte da orla destruída. Parte das peixarias e dos bares também foi atingida . Até mesmo um poste foi amarrado por moradores a um barco parado, pois eles estão com medo dele cair.
MEDO
A dona de casa Mônica Carolina da Silva, que também vende comida na praia aos finais de semana, mora na orla, no segundo andar de um prédio, e conta que já chegou a passar a noite inteira acordada com medo das ondas. "É assustador. Os turistas não vêm mais à praia e os quiosques estão sendo destruídos pela água", descreve Mônica.
O pescador Alberto Martins diz que não consegue colocar o barco no mar e tem medo de como será o futuro. "Os meus filhos já são criados, mas tenho netos que ajudo a cuidar e, eu mesmo, porque minha sobrevivência é a pesca, não está dando mais", exclama Alberto, que é pescador da região há 40 anos.
O barista Carlos Roberto não consegue trabalhar desde segunda-feira (16) e está com medo de como vai ser o futuro. "A gente tem que trabalhar. E se algum dia o mar invadir, a gente vai ter que sair, mas a gente tem que ficar aqui porque dependemos do bar", desabafa.
Com informações de Caíque Verli
Vídeo mostra estragos da erosão causada pelas fortes ondas:

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