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Com a suspensão da edição impressa, saiba como ler a versão digital de A GAZETA

Seu jornal impresso de fim de semana está suspenso temporariamente para preservar a saúde dos leitores, funcionários, prestadores de serviço e terceirizados em tempos de coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 08:50

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 08:50

Jornal A Gazeta em versão digital pode ser lido no tablet, computador e celular
Jornal A Gazeta em versão digital pode ser lido no tablet, computador e celular Crédito: A Gazeta
A partir deste sábado (04), em caráter temporário, a entrega de A Gazeta de fim de semana impressa está suspensa para preservar a saúde de nossos leitores, funcionários, prestadores de serviço e terceirizados. Isso não significa que você ficará sem seu jornal: ele continuará disponível, do jeito que você está acostumado a ler, no nosso aplicativo para sistemas iOS e Android, além do nosso site agazeta.com.br, com notícias atualizadas em tempo real, diariamente.
Essas medidas se somam a outras já tomadas pela Rede Gazeta a fim de conter a propagação da Covid-19. Todas as nossas ações estão de acordo com orientações do Ministério da Saúde, organismos internacionais e autoridades estaduais da área.

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